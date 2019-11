Ďalšie vylúčenie na Farme? Hrubé porušenie zmluvy a... Tajný ZOZNAM vypadnutých súťažiacich!

BRATISLAVA - V reality šou Farma už ide do tuhého. A to nielen preto, že sa zužujú rady súťažiacich, ale aj v rámci počtu konfliktov, ktoré majú. Nie však iba medzi sebou. Problémy si vyrobili u hospodára a zdá sa, že na verejnosť sa dostali aj utajené informácie.

Farmári si opäť zavarili! Konkrétne ide o východniara Vladimíra Hudáčka (37), ktorému, zdá sa, neslúži pamäť. Pred niekoľkými dňami im totiž hospodár Martin zhabal všetok alkohol a farmárom sa tak skončili zlaté časy. Farmári si totiž často vypili viac, ako mali, a po prehýrenej noci nestíhali plniť úlohy, ktoré im hospodár Martin Bagár zadal. Na statku preto nezostala ani kvapka alkoholu.

O to väčším prekvapením bolo, keď sa zrazu na stole objavila malinovica. Tá patrila súťažiacemu Vladovi, ktorý ju dostal v balíčku od svojich blízkych. „Ale šak to je darček," obhajoval si svoju fľašku Vlado. Ostatní farmári sa však zlomiť nedali a svojho súpera prehovorili, aby z pálenky nepil. Ako sa ukázalo neskôr, nebol to jediný alkohol, ktorý Vlado zatajil. V zásobe mal ešte ďalšiu fľašu.

Na statku sa napriek zákazu objavila fľaša pálenky. Zdroj: TV MARKÍZA

A veru, reakcia hospodára nedala na seba dlho čakať. Hneď nasledujúci deň obe fľaše zhabal. Vlado ale nerozhneval iba hospodára. Vyzerá to, že v žalúdku leží aj svojmu súperovi Radovi Dulinovi. „Mal alkohol? Mal. Keď odišiel Matej, že porušil pravidlá, má ísť von!" vyjadril Rado nekompromisne svoj názor priamo pred hospodárom.

Hospodár Martin prišiel alklohol okamžite zhabať. Zdroj: TV MARKÍZA

A vyzerá to, že pravidlá neporušujú len farmári na statku, ale aj tí, ktorí ho už opustili. Podľa portálu mediaboom.sk sa totiž na internete objavil zoznam farmárov týždňa, sluhov, duelantov i tých, ktorí už zo súťaže vypadli. Na tom by nebolo nič zvláštne, ibaže zoznam neobsahuje len mená z predchádzajúcich týždňov. Odhalil aj mená tých, ktorí sa do duelu majú dostať v najbližších dvoch kolách a tiež to, kto z nich nakoniec odíde domov. Zdá sa teda, že informácie vyzradil jden z farmárov, ktorí šou opustili iba nedávno. Keďže sú súťažiaci aj po vypadnutí zo súťaže viazaní mlčanlivosťou, išlo by o hrubé porušenie zmluvy s televíziou.

Tabuľka, ktorá sa objavila na internete, obsahovala mená ďalších dvoch vypadnutých. Mená boli po pár hodinách zmazané. Zdroj: Wikipedia

Zoznam pritom hovoril o tom, že v najbližších dvoch týždňoch si veci pobalí Kristi Dali a po nej bude nasledovať Nicoletta Tóthová. Avšak, včerajší duel tieto informácie nepotvrdil. V ňom sa stretli práve tieto dve krásky. Nevypadla však Kristi, ale naopak, Nika. Tá sa po dueli vyjadrila, že súboj pustila v prospech blondínky. Ako dôvod uviedla, že súťaž už chcela opustiť a vrátiť sa domov.