Šokujúce slová Kiky na matku Radovho syna: Nečakaná dohra!

BRATISLAVA/POPRAD - Tak toto by čakal len málokto. Najprv padli o Radovi Dulinovi (38) nelichotivé slová, že už deväť rokov kašle na svojho syna, že svoje bývalé partnerky nechal po krk v dlhoch, potom skončil jeho vzťah so snúbenicou Ivanou a dal sa dokopy s farmárkou Kristi Dali (32). Tá sa dokonca stretla s matkou malého Lea, Mirkou. Ich zoznámenie má nečakanú dohru!

Čo sa exfarmára Rada Dulina týka, tak aj s Kristi Dali patrili a stále patria snáď k najsledovanejším postavičkám poslednej série markizáckej reality šou. Bodaj by nie. Kým boli obaja na statku, Kikin bývalý Paul na ňu vyťahoval špinu aj z päty. A nielen na ňu. Aj na Rada. I on prispel k tomu, že sa dostali na svetlo sveta informácie o tom, že sa bývalý farmár nestará o svojho 9-ročného syna a kydať na neho mala aj Mirka.

Rado Dulin má s Mirkou syna Lea. Zdroj: Instagram R.D.

Teraz však vysvitlo, že slová Paula nie sú tak celkom pravdivé a zrejme si realitu prikrášlil, či skôr zhoršil, o čom svedčia aj slová Kiky. „A nerozprávala táto slečna bludy? Či to boli ďalšie výmysly od toho blázna Paul Heli?” pýtala sa jedna z komentujúcich, na čo jej exfarmárka odpovedala, že ide o výmysly a pravda je niekde v strede. Čo má však Kika s Radovou ex Mirkou?

Uzatvorenie priateľstva. Nech to znie akokoľvek neuveriteľne, počas návštevy Tatier Radovan zoznámil dve zo svojich osudových žien a tie si ihneď padli do oka. Jeden by povedal, že spoločnú reč len ťažko nájdu rodičia malého Lea, minimálne po informáciách, ktoré sa objavili, nieto ešte bývalá a súčasná partnerka Dulina. Opak je však pravdou.

Spoločným záberom a slovami chvály sa so svojimi fanúšikmi podelila fotomodelka, ktorá si získala srdce záchranára. „Ja a Mirka. Stretnutie s ňou bolo pre mňa veľmi príjemné. Mne osobne neskutočne sadla. Nikdy nesúdim ľudí z počutia. Strávili sme spolu pár hodín a ja teraz viem, že ju určite s Radkom podporím aj v budúcnosti,” šokuje svojimi slovami Kika.

Tá si uvedomuje, že slová „nikdy nie je neskoro” majú skutočne svoj význam. Dokonca prekvapila aj tým, že má v pláne sa s Mirkou vídať a, samozrejme, podporí aj vzťah Rada a jeho syna Lea. „Tu je jasný dôkaz toho, že aj bývalé a súčasné partnerky toho istého muža môžu vychádzať,” uzatvára svoj status Senčanka a Popradčanka jej neostáva nič dlžná.

„Kikuš, ja som rada, že sme sa spoznali. Od prvej chvíle som vedela, že my dve budeme zadobre. Keď raz niekto povedal, že sa na seba podobáme, tak som videla hlavne podobu povahy, a preto si mi veľmi sadla. Môžem len byť rada, že ste sa dali s Radom dokopy. Veľa si dopomohla, aby sme všetci mali k sebe o pár veľkých krokov bližšie,” komentovala ich spoločnú fotku Mirka.

Kristína a Mirka si očividne povahovo sadli a stali sa z nich kamarátky. Zdroj: Instagram K.D.

Ako je však možné, že zrazu si Rado vie nájsť cestu k Mirke a svojmu synovi? Žeby za tým skutočne bola len Kristína, alebo je v tom aj niečo iné? Rado sám na Farme priznal, že so synom sa poriadne nevída. Avšak chyba nemusela byť len na stranách chlapcových rodičov, ale istú dávku zodpovednosti za to zrejme niesla aj tretia strana, na čo poukázal jeden z komentárov.

„Kristi je super, že ste takéto kamarátky s Mirkou, ale hlavné a najdôležitejšie je, že si "otvorila" cestu medzi Radom a jeho synom Leom, lebo podľa toho, čo povedal počas Farmy 11, tak cesta k Leovi bola len cez Radkovu mamu. Otázka je, či sa zmenili Rado a Mirka a našli si opäť cestu k sebe, alebo problém bola I...” komentoval fotografiu istý Martin, ktorý v podstate hodil vinu aj na Ivanu. A za pravdu mu dáva aj samotná Kika, ktorá mu odpovedala, že je dosť vnímavý.

Za to, že sa Rado nevídal so synom je zrejme aj jeho bývalá snúbenica Ivana. Zdroj: Instagram K.D.