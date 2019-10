Máziková v úsporných bikinách: Aha, TOTO telíčko dnes oslavuje 70-ku!

Eva Máziková dnes oslavuje 70. narodeniny.

BRATISLAVA - Hurikán Eva Máziková už roky ohuruje Slovákov svojou nevyčerpatelnou energiou. Málokto by preto tipoval, že temperamentná blondínka dnes oslavuje svoje 70. narodeniny. My sme sa pri tejto príležitosti pohrabali v našom archíve a objavili sme fotku mladej Evy len v úsporných bikinách. Pozrite, aká to bola kosť!