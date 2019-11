Túto ženu má doma slovenský tenista: Moderátorka RTVS je vážne kosť!

Lukáš Lacko sa narodil 3. novembra 1987. Ako tenisový profesionál pôsobí od roku 2004, prvého Grand Slamu sa zúčastnil o dva roky neskôr.

Ako uvádza wikipédia, medzi mužmi doteraz nezaznamenal žiaden titul kategórie ATP World Tour, ale vo februári 2012 sa na turnaji ATP Záhreb prebojoval do svojho prvého finále (zároveň prvýkrát aj do semifinále). V januári 2017 sa zas prebojoval na turnaji Australian Open z kvalifikácie do hlavnej súťaže.

Tento rok sa stal víťazom challengerového turnaja v nemeckom Ismaningu a v rebríčku WTA poskočil o 47 priečok na 192. miesto. V doterajšej kariére bol najvyššie na mieste 44.

V súkromí tvorí pár s moderátorkou RTVS Simonou Simanovou, ktorá v roku 2015 priviedla na svet syna Lucasa. Na svoju priateľku môže byť Lukáš právom hrdý. Stíha prácu, dieťa a ešte aj skvelo vyzerá.

