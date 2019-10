Český herec s najčudnejšou prezývkou: Toto vysvetlenie aj tak nikdy nepochopíte!

Pavel Zedníček sa narodil 1. novembra 1949. Najprv to vyzeralo, že sa vyučí za obuvníka, no táto profesia ho vôbec nelákala. Odmalička bol triedny bavič, a tak sa na radu kamaráta prihlásil na herectvo.

Tam vytvoril „partiu” s Jiřím Bartoškom a Karlom Heřmánkom. Dokonca aj do divadla ich prijali spolu.

Pavel Zedníček s Vladimírom Menšíkom Zdroj: CT

Jeho prvými filmami boli Kazisvěti a Holka na zabití. Od konca 70. rokov sa objavoval aj v seriáloch. V ďalšom desaťročí už išiel z úlohy do úlohy a sedel mu najmä komediálny žáner. Objavil sa aj vo filmoch pre mladších Chobotnice z 2. pochodia a Veselé Vianoce prajú chobotnice, kde mu manželku hrala Dagmar Havlová, vtedy ešte Veškrnová.

Dagmar Veškrnová a Pavel Zedníček Zdroj: CT

Divákom sa zapísal do pamäti v seriáloch a filmoch: Malý pitaval z velkého města, Sanitka, Lucie, postrach ulice, Arabela se vrací, Ranč U Zelené sedmy, Signum Laudis, ...a zase ta Lucie!, Dobří holubi se vracejí, Četníci z Luhačovic, Jak básníci čekají na zázrak. Bol tiež známy ako moderátor šou Kufr.

Z prvého manželstva má Zedníček dcéru Luciu, tiež známu herečku. Svoju životnú partnerku Hanku si vzal v roku 2017 po 13 rokoch spoločného života.

Zaujímavé je, že herec – ako sa raz sám vyjadril – na meno Pavel ani nereaguje. Teda minimálne v hereckých kruhoch. Tam ho dlhé roky oslovujú prezývkou Čmaňa. Znie to naozaj čudne a naozaj to nič nepripomína. No vysvetlenie, ako k nej prišiel, je ešte zvláštnejšie a v podstate nič nevysvetľuje. Ako prvý ho tak začal volať Bolek Polívka. Len tak, z ničoho nič. A keď sa Bolka ďalší kolega spýtal, prečo mu tak hovorí, prišla veta: „Veď sa naňho pozri, to je celá Janžurová!” Nuž, jemu to zmysel asi dávalo...