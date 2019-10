Karel Gott (†80) vtipkoval aj o vlastnej smrti: Slová z ktorých dnes mrazí... Naplnia sa nakoniec?!

V roku 2005 bol Karel Gott hosťom v relácii televízie Nova s názvom Paškál. Práve tam si spolu s dlhoročným kamarátom Karlom Šípom robil srandu na rôzne témy. Nakoniec prišla reč aj na tú najsmutnejšiu. Dvojica sa však aj na nej dokázala schuti zasmiať.

Moderátor so spevákom si totiž posvietili na titulky niektorých médií a rozhodli sa vymýšľať ďalšie. Hlavne teda také, ktoré by zaujali čitateľov natoľko, aby predali „náklad“. No a práve tam to celé začalo.

„Ja ti poviem, čo by sa predalo. Išiel by som ešte ďalej: ‚Bude Gott pochovaný na Slavíne?“ navrhoval titulok Šíp, čím Gotta úprimne rozosmial. A ten sa hneď chytil: „Áno! Alebo ‚Sprievod vychádza na Letenské pláne!“ dopĺňal ho pohotovo Maestro, čím dostal publikum do kolien.

Vtedy dvojica zrejme ani netušila, že o 14 rokov budú mať tieto slová úplne inú váhu a zrejme sa aj naplnia. Po zádušnej omši totiž pozostatky hudobného velikána spopolnili v krematóriu v Motole a hovorí sa, že by jeho urna mala byť uložená práve na pražskom Slavíne.

Na Letenské pláne napokon davy naozaj vyrazili. Mierili tadiaľ na Pražský hrad, aby z Hradčanského námestia mohli na veľkoplošnej obrazovke sledovať zádušnú omšu za zosnulého speváka.