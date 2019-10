Fanúšikovia Karla Gotta (†80) zúria na krematórium: Neúctivé posledné zbohom... Ako ste TOTO mohli dopustiť?!

PRAHA - Uplynulý víkend patril poslednej rozlúčke s legendárnym českým spevákom Karlom Gottom (†80). V piatok sa s legendou lúčila verejnosť v paláci Žofín a v sobotu sa v katedrále sv. Víta konala zádušná omša pre najbližších. Úplne posledné zbohom dávala Maestrovi rodina v krematóriu... Na dvore. No a práve pohľad na toto zúbožené miesto fanúšikom poriadne dvihlo tlak. Ako to mohli dopustiť?!

Po krásnej pietnej spomienke v paláci Žofín a následnej zádušnej omši v katedrále sv. Víta sa Karlovi Gottovi dostalo nedôstojného posledného rozlúčenia s jeho rodinou. Aspoň tak to vnímajú fanúšikovia speváckej legendy. Jeho najbližší sa totiž rozhodli, že dajú Maestrove pozostatky spopolniť.

Po sobotnej smútočnej ceremónii tak pohrebné auto previezlo rakvu priamo do pražského krematória v Motole. A tam sa vdova Ivana, spolu s dcérou Nelly Sofiou, Dominikou a Luciou svojmu milovanému poslednýkrát poklonili. Zarážajúce však je, že tak neurobili v sále, ale na dvore. Hneď vedľa hrdzavého kontajnera, či pohodenej záhradnej hadice.

A práve to zdvihlo tlak spevákovým najvernejším fanúšikom. „Verejné aj neverejné rozlúčenie bolo pripravené s profesionalitou, bolo veľmi dobre zorganizované. Najčernejšiu bodku urobilo bohužiaľ motolské krematórium. Oni veľmi dobre vedeli, že to najposlednejšie rozlúčenie s rodinou prebehne u nich na dvore. To nemohli schovať tú rozmotanú hadicu na pravej strane vchodu do krematória? To nemohli upratať alebo aspoň zavrieť ten kontajner, z ktorého spodkom vyteká hniloba a v ktorom sú vence a škatule z predchádzajúceho pohrebu? Alebo aspoň natiahnuť plentu? Tu dovolili nechať sa rozlúčiť Maestrovu rodinu? Tak to je naozaj k plaču. Tá úplne posledná pieta zrejme nebola dodržaná,“ rozčúlil sa pán P., ktorý napísal do redakcie českého Blesku.

Podobne rozhorčený mail napísala aj pani J. „Všetko bolo krásne, dôstojné, len jediná vec ma naozaj zarazila. Z akého dôvodu sa odovzdávajú pozostatky mŕtvych na otrasnom dvore hneď vedľa kontajnerov na odpadky? Tu nejde len o to, že išlo o pána Gotta, ale je to nedôstojné a povedala by som, že aj zahanbujúce vzhľadom k pamiatke zosnulého, ale aj voči jeho rodine. Nádherná rakva, kvety a hneď vedľa ošarpaný kontajner, z ktorého trčia vence. Naozaj antireklama tohto zariadenia. Určite si tento fakt mal všimnúť organizátor posledného rozlúčenia s Maestrom.“

A odkazov v podobnom duchu bolo viac. Viacero nespokojných fanúšikov sa rozpísalo aj na Facebooku. „Taký krásny pohreb a potom to všetko pohrebná služba skazila. Myslím, že človek takého formátu by si zaslúžil posledné rozlúčenie s rodinou v dôstojnom prostredí a nie pri hrozných kontajneroch. Je to hrozná hanba a je mi veľmi ľúto tej rodiny,“ komentovala pani B. a pridala sa aj pani M.: „V krematóriu predsa býva miestnosť pre najbližších zosnulého na posledné zbohom. Mohli to mať niekde vnútri a nie takto vonku pri kontajneroch. Taký krásny obrad a takýto záver...“