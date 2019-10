Bohdalovej prejav na pohrebe Karla Gotta (†80): Najstaršia dcéra neskrýva rozčarovanie... Jiřina ju sklamala!

Cez víkend sa Česko lúčilo so svojím hudobným velikánom Karlom Gottom. V piatok sa konala verejná rozlúčka v paláci Žofín a v sobotu zádušná omša v katedrále sv. Víta len pre pozvaných. Práve tam mala smútočnú reč herečka a Maestrova dlhoročná kamarátka Jiřina Bohdalová.

„S pokorou, úctou a trémou stojím na tomto magickom mieste, aby som sa s Karlom Gottom rozlúčila. V mene celej rodiny, ženy Ivanky a dvoch malých dcér...“ povedala v úvode známa Češka. A hoci pre mnohých bol tento moment jedným z najdojemnejších, spevákova najstaršia dcéra z neho zostala rozčarovaná.

„Veľkým sklamaním bol prejav Jiřiny Bohdalovej, ktorá hovorila len o dvoch dcérach, ale ja a Lucie sme tiež jeho deti. Úplne akoby na nás zabudla. Premýšľala som potom, že nie sme brané ako rodina. S Luckou (druhá najstaršia dcéra Karla Gotta, pozn. red.) sme to síce neriešili, ale mám pocit, že ju to tiež zasiahlo. Bolo mi to vážne veľmi ľúto a bolelo ma to,“ vyjadrila sa pre český Blesk Dominika.

Dominika Gottová bola z prejavu Jiřiny Bohdalovej sklamaná. Zdroj: TV MARKÍZA

Tá pohreb svojho otca už beztak znášala veľmi ťažko. Najbolestivejšou chvíľou bol pre ňu záver omše. „Najprv som išla sama, ale zatackala som sa a chytil ma Luciin manžel, potom sa ma ujala ona. Bez nich by som ani nedošla. To tie emócie. Bol to ten najťažší moment celého dňa,“ dodala zronená dcéra.