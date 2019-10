VIDEO Toto keby videl Gott! Nečakaná rozlúčka na Bertramke... Namiesto sĺz smiech a tanec!

V čase, kedy sme s naším štábom prišli na Bertramku, sa pred domom nachádzalo množstvo fanúšikov. Už z diaľky bolo počuť ruch a ulicou sa ozývali Karlove hity. Tie zo svojich telefónov púšťali prítomní ľudia a neváhali si ani zaspievať. Nešlo však len o balady. Z reproduktorov zaznela napríklad aj legendárna Lady Carneval. V tom momente niektorí začali spievať ešte hlasnejšie a dokonca aj tancovať.

Smútok nad smrťou speváka odrazu vystriedala dobrá nálada. Tým však Karla jeho obdivovatelia určite nechceli potupiť. Práve naopak. Zrejme si povedali, že žiaľu bolo dosť a svojím konaním chceli osláviť život speváckej legendy. No a z toho, čo je o maestrovi známe, je možné povedať, že nad ich správaním by sa vôbec nepohoršoval. Práve naopak. Určite by pochopil, že aj toto je jeden zo spôsobov, ako vzdať poklonu a rozlúčiť sa.