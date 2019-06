Mama známeho Slováka sa otrávila TOUTO rastlinou: Skončila v nemocnici... Obrovský strach o jej život!

Tomáš trávil deň svojimi bežnými pracovnými povinnosťami, keď mu zavolal vystrašený otec s tým, že má prísť čo najrýchlejšie domov, pretože mame sa z ničoho nič veľmi pohoršilo. „Volal mi, že mamina sa otrávila a je na tom zle. Neviem, či poznáte rastlinu s menom durman, vyzerá ako neškodná burina, no je prudko jedovatá, najmä pri dotyku a nadýchnutí a kvitne práve v tomto období,“ napísal na svojom Instagrame s tým, že pani Judita, žiaľ, túto rastlinu nespoznala.

Tomášova mamina - pani Judita - sa otrávila pri vytrhávaní buriny. Situácia bola natoľko vážna, že jej začali tŕpnuť končatiny a skončila v nemocnici. Zdroj: Tomáš Žákovič

Tomáš Stríž príspevok o otrave svojej maminy zdieľal na Instagrame. Zdroj: Instagram T.S.

Celá situácia mohla mať fatálne následky, ak by okamžite nezasiahli lekári. Pani Strížovej by v prípade, že by ostala bez pomoci, hrozila smrť či ochrnutie. To, že jej pomaly začalo tŕpnuť telo, nám prezradil aj Tomáš, keď sme ho kontaktovali. „Najprv som vôbec nevedel, čo s ňou je. To boli hrozné chvíle, nevedeli sme, čo máme robiť, čo sa jej stalo. Mala stŕpnuté ústa, tŕpli jej končatiny, mala rozšírené zreničky, bola zmätená a kožu mala celú začervenanú,“ vysvetlil pre Topky.sk šperkár.

„Doktori, našťastie, boli promptní a začali riešiť problém okamžite. Po šiestich hodinách, ktoré sa nám zdali ako celá večnosť, už chválabohu všetky príznaky začali pomaly miznúť, ale naozaj sme sa báli najhoršieho. Hlavne, keď nám povedali, aké môže mať otrava durmanom následky,“ povedal Tomáš, ktorý zdieľal príspevok na Instagrame aj preto, aby sa mali ľudia v tomto období pri práci v záhradách na pozore.