Duel, aký Farma ešte nezažila: Poriadna príučka od Evelyn!

Farma, rovnako ako každá iná hra, má svoje pravidlá, ktoré treba dodržiavať. A práve s tým majú súťažiaci jedenástej série neraz problém. Po mnohých upozorneniach teda došlo na radikálnejšie riešenie. Evelyn sa rozhodla, že za nedisciplinovanosť farmárov patrične potrestá.

Za západ išli do duelu Rado s Mirkou. Zdroj: TV MARKÍZA

Za východ sa v dueli ocitli Romana a Barbora Zdroj: TV MARKÍZA

Práve preto sa v duelantskej stodole tentokrát nestretli dvaja, ale rovno štyria duelanti. Barbora a Romana zo západu a Rado s Mirkou za východ. V disciplínach teda nemali za úlohu iba poraziť súpera, ale aj spolupracovať so svojím partnerom.

Víťazstvo si v dueli nakoniec uchmatli východniari a so súťažou sa mali rozlúčiť kamarátky Romana a Barbora. Tie sa s vidinou odchodu stotožňovali len veľmi ťažko. O to viac zostali prekvapené, keď ich Evelyn zrazu poslala naspäť na lavicu. „Pravidlá sa neoplatí porušovať. To je výstraha pre vás všetkých, farmári. Je to zdvihnutý prst,” varovala všetkých poslednýkrát Evelyn.

Barbora a Romana dueli prehrali. Nakoniec však domov nejdú. Zdroj: TV MARKÍZA

Napätie sa tým však neskončilo. Po tom, ako si všetci duelanti vydýchli, Evelyn do arény pozvala ďalšie dve dvojice. Tými boli pre zmenu farmárski pomocníci, ktorý na statok prišli len pred pár dňami. Tí teraz museli absolvovať dve disciplíny, ktoré pre nich boli pomyselným krstom. „Prišli ste na túto farmu ako pomocníci a práve ste sa stali právoplatnými farmármi,” oznámil slávnostne hospodár Martin, ktorý sa výnimočne duelu zúčastnil.

Menší duel si vyskúšali aj najnovší farmári. Zdroj: TV MARKÍZA

Ani tento duel nemal žiadnych porazených a šou nemusel opustiť nikto. Ako teda prebehne výber adeptov na farmára týždňa, je otázne, no pravdepodobne aj tu pre tentokrát dôjde k zmene. No a či sa farmári konečne poučia a zvládnu hrať podľa pravidiel, to uvidíme už budúci týždeň.