Ďalší duel na Farme: Súboj gladiátora so škriatkom a dojímavý tanec lásky!

Včerajší duel patril jednoznačne k tým najrýchlejším z poslednej série markizáckej reality šou. Napriek úsiliu mladého Martina a jeho starostlivému výberu poradia disciplín ho už v prvých troch skúškach porazil statný Bratislavčan Matej. Martin tak prehral duel už po druhýkrát a pobyt na statku opäť ukončil. Súboj však nebol vyostrený, ako by sa dalo čakať.

Do duelu si Matej vybral Martina. Zdroj: TV MARKÍZA

Matej sa totiž netajil tým, že mu Martin spomedzi farmárov nesadol. Prílišná zženštilosť, chuť tancovať a hrať, ale aj celkové jeho vystupovanie Mateja neraz vedelo poriadne vytočiť. Aj preto asi nikoho neprekvapilo, keď si svalnáč do duelu vybral práve Martina. Teda, nebyť priepastného váhového rozdielu...

V dome pravdy sa Matej snažil spraviť z Martina poriadneho chlapa. Zdroj: TV MARKÍZA

V dome pravdy však nedošlo k potýčkam či hádkam, práve naopak. Matej sa rozhodol, že svojmu súperovi pomôže zlepšiť svoj život a zmužnieť. „Keď už si vysoký a ľudia ťa zaregistrujú všade, musia ťa vidieť v pozícii toho alfa samca. A to robí tvoj postoj,“ začal svoju prednášku Matej, ktorý sa živý ako lifestylový poradca. Namiesto vybavovania si účtov teda popracovali na Martinovom postoji a vystupovaní či precvičovali chôdzu. Statný gigolo sa podelil o svoje skúsenosti aj v oblasti posilňovania.

V duelovej aréne zahrali farmári nacvičené divadlo. Zdroj: TV MARKÍZA

Alfa samca sa mu však zo svojho súpera vytvoriť nepodarilo a v duelovej stodole potreboval len tri kolá na to, aby Handlovčana poslal domov. Výsledok neprekvapil asi nikoho, no farmári zostali poriadne zaskočení, keď sa následne Matej pustil so súperom do tanca. „Bolo to komické, gladiátor so škriatkom začali taneček lásky,“ bavil sa na účet duelantov západniar Mário Krkoška.

Duelanti predviedli Evelyn dokonca tanec. Na počudovanie sa zapojil aj Matej. Zdroj: TV MARKÍZA

Z Matejovho víťazstva má nepochybne najväčšiu radosť Mirka, ktorá sa so svalovcom poriadne zblížila a v sluhovskom domčeku si za posledný týždeň užili niekoľko horúcich nocí. A zdá sa, že im nestačilo. Matej sa totiž opäť nechal počuť, že by si sluhovstvo rád zopakoval aj nasledujúci týždeň.

Matej a Mirka sa v sluhovskom domčeku počas týždňa oddávali sexuálnym radovánkam. Zdroj: TV MARKÍZA

Farmárov však čaká zvrat, ktorý nečakali. Ako výmena obydlí východu a západu zamieša karty, na to sme teda poriadne zvedaví.