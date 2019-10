Mladučkej farmárke naložili diváci pre sex s pornohercom: Po drsných vyjadreniach prehovoril jej OTEC!

Mirke Matej absolútne pomotal hlavu a hneď počas prvej spoločnej noci v sluhovni sa dvojica nechala zlákať volaním divočiny. Intímny moment však nebol až taký intímny, keďže na statku je prítomných množstvo kamier, ktoré súťažiacich moniturujú 24 hodín denne. Kým Matej je, teda aspoň podľa toho, čo prezradil, na sex pred kamerami relatívne zvyknutý, východniarku videla verejnosť v akcii zrejme po prvýkrát. Na jej hlavu sa okamžite zvalila vlna kritiky.

Nielenže ju ľudia odsudzujú pre nežnosti s pornohercom rovno pred objektívmi, ale kritizujú aj to, že by Matej mohol byť jej otcom. Nemenej zavážila i skutočnosť, že už počas prvých dní sa v noci hrabala v nohaviciach ďalšiemu farmárovi z jej tímu. A to Radovanovi Dulinovi, ktorý má navyše doma snúbenicu. Z nočných záberov vtedy bolo zjavné, že jej ruka šmátralka mu vliezla rovno pod boxerky, hoci sa na obraz dostal len krátky moment, keď dvojica omylom na chvíľku zdvihla perinu.

Z náklonnosti k Radovanoci Mirka presedlala na Mateja. Za sebou majú už aj prvý spoločný sex. Zdroj: TV MARKÍZA

Čo si budeme hovoriť, komentáre sú skutočne rôzne, od tých jemnejších výchovných až po drsné, kde Mirku označujú trebárs ako "rozťahovačku nôh" a... povedzme, že istý druh sociálnej pracovníčky. Navyše, zabrať nedostáva len ona. Keďže má iba 19 rokov, diváci krútia hlavu aj nad jej výchovou a často spomínajú jej rodičov. Práve nedávno sa pod jedným z podobných komentárov á la "rodičia musia byť hrdí" ozval jej rozhorčený otec.

Vyprovokovali ho k tomu nemiestne poznámky, ktoré sa začali týkať už aj Mirkinej maminy. „Toto ste prehnali, vyprosím si takéto blbé narážky. Keby sme ako rodičia vedeli, že to nebude Farma, ale takéto svinstvo, Mirka by tam určite nebola,” ozval sa pán Miroslav. Kým jeden tábor ľudí ho začal podporovať, ten druhý má názor, že je to ukážka výchovy a rodičia aspoň vidia, čo majú za dcéru. Ozval sa aj muž, ktorý tvrdí, že by si na mieste jej otca po ňu okamžite išiel rovno na Farmu.

Na Mrikinu adresu sa začala sypať kritika. Otec si ju na sociálnej sieti takto zastal. Zdroj: Facebook TV Markíza

Niektorí pána Miroslava podporujú, iní považujú správanie Mirky za absolútne neprípustné. Zdroj: Facebook TV Markíza

„To by som urobil najradšej, ale z dôchodku pokutu za porušenie pravidiel nezaplatím,” priznal pán Csorba a ďalej uviedol, že celá situácia jeho famílii mimoriadne ubližuje, hlavu v smútku má najmä z urážlivých komentárov, ktoré ich rodinu doslova ničia. Vlastnú dcéru však vraj súdiť nemieni. „Najlepšie viem, aká v skutočnosti je. Vy ostatní ju hodnotíte len podľa toho, čo vidíte, resp. čo si namýšľate. Vždy bola, je a bude moja dcéra, ktorú budem milovať a chrániť do konca svojho života,” napísal na Facebooku pod príspevkom týkajúcim sa Mirky a Mateja.