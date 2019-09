Pikantný problém v Markíze: Zverejnili jej nahé prsia... Diváci zúria!

Markíza totiž zverejnila video z kúpeľne, kde sa celá osádka súťažiacich bežne promenáduje nahá. Ťažko si predstaviť, že by sa niekto kúpal oblečený, hoci zopárkrát sa stalo, že do vane vliezli napríklad v plavkách. Práve do tých sa chcela prezliecť 19-ročná Košičanka Mirka. Keďže na statku majú kamery naozaj takmer všade, tmavovláska si vybarala aspoň kút, do ktorého sa otočila, aby si podprsenku mohla vymeniť za bikiny.

Krátko nato si však všimla, že sa objektív kamery začal presúvať nižšie a zálusk si robí práve na jej prednosti. „Fakt?" reagovala najprv so smiechom a následne sa presunula o niečo ďalej, aby sa mohla prezliecť bez "okukávania". To jej však vôbec nepomohlo. Snímať ju jednoducho začali z ďalšieho dostupného uhla, a tak si najnovšie markizácki diváci mohli obzrieť jej hrudník v plnej kráse.

Markíza na rozdiel od nás vo svojom videu ukázala Mirkino poprsie bez akejkoľvek cenzúry. Zdroj: TV MARKÍZA

Televízia totiž video na Youtube zverejnila bez akejkoľvek cenzúry. Hoci sa niektorým z fanúšikov výhľad na Mirkine poprsie celkom pozdával, väčšinu z nich toto počínanie televízie nahnevalo a myslia si, že toto už naozaj prehnali. „Prečo majú v kúpeľni kamery? To ich majú aj na záchode? A prečo toto niekto dáva bez cenzúry? To je od nich dosť odporné, chúďa slečna,“ vyjadril sa jeden z divákov videa.

Väčšina divákov si myslí, že zverejniť prednosti sexi Košičanky bolo už naozaj cez čiaru. Zdroj: TV MARKÍZA

Mirkina rodina sa z týchto záberov asi tešiť nebude. Zdroj: TV MARKÍZA

„Vy ste riadni úchyláci!" ​„Tak toto je choré. Aspoň cenzúra nič?" „Chudera dievča ozaj ako. ísť do televíznej súťaže je jedna vec, ale nemôcť sa ani normálne prezliecť, to je dobre choré.“ Takto vyjadrujú svoj hnev diváci, ktorým takýto prístup prišiel úplne cez čiaru.

No na druhej strane sú, samozrejme, aj takí, čo si zastávajú televíziu a myslia si, že Košičanka dostala za tieto zábery buď zaplatené, alebo má smolu, že podpísala zmluvu s jasne danými podmienkami a išla súťažiť do reality šou. My sme sa rozhodli na Mirkine zábery použiť cenzúru.