Záhadná smrť v šou Tvoja tvár znie povedome: Člena (†29) štábu našli mŕtveho!

Štáb českej šou Tvoje tvář má známý hlas šokovala v týchto dňoch správa, že zomrel ich len 29-ročný kolega. Jan Kratochvíl bol hviezdou travesty šou a vlásenkár - v šou televízie Nova pripravoval parochne. V pondelok však mladíka našli mŕtveho v jeho byte.

Informáciu priniesol český portál eXtra.cz, ktorému to potvrdili zdravotníci. „Pražskí záchranári v pondelok po dvadsiatejdruhej hodine zasahovali na Slezskej ulici u mŕtveho, asi tridsaťročného muža,“ uviedla hovorkyňa pražskej záchrannej služby Jana Poštová.

„Môžem vám potvrdiť, že sme včera mali výjazd na Slezskú ulicu, kde došlo k úmrtiu muža. Nebolo zistené cudzie zavinenie. Ďalšie informácie v túto chvíľu nebudeme poskytovať,“ povedala hovorkyňa policajtov Violeta Siřišťová. Podľa polície a záchranárov zomrel muž bez cudzieho pričinenia.

„Bývam tu už veľa rokov a v noci tu bolo rušno. Okolo desiatej večer u mňa zvonili kamaráti toho chlapca, či by som ich pustila do domu, pretože majú o neho strach,“ prezradila novinárom susedka z domu. Tá sa tiež dopočula, že mladík zrejme spáchal samovraždu. „Prišli hasiči s plošinou, rozbili okno na treťom poschodí, kde býval a zrejme ho našli už bez známok života. Niečo som započula o samovražde, ale to neviem určite. O druhej ráno ho už odvážala pohrebná služba,“ prezradila susedka.