Jedna diagnóza za druhou: Japonské drogy, Mojsejová vyšla z basy a... Vyhral to kozmonaut!

Šialené. Aj tak by sa jedným slovom dalo nazvať posledné kolo obľúbenej šou. Niektoré z vystúpení totiž až nápadne pripomínali návštevu blázinca. Večer otvoril líder bodovania, herec Dávid Hartl. S notoricky známou skladbu od americkej kapely Green Day vystúpil vo zvieracej kazajke. A nešlo o jediný bláznivý výkon v rámci večera.

Rasťo Sokol si opäť vylosoval ženskú interpretku. Zdroj: TV MARKÍZA

Po Hartlovi sa totiž na pódiu objavil Rasťo Sokol. Ten si od povestnej rulety vyslúžil opäť ženskú rolu. Jeho takmer dokonalé znázornenie americkej speváčky Meghan Trainor však dostalo divákov i porotu. „Vyzeráš jak taká Nora Mojsejová, ktorú vypustili z basy a strašne sa teší, že môže konečne zaspievať,” zhodnotil výkon kvízmajstra Dano Dangl. „Ja už budem veriť aj v jednorožce,” priznala Zuzana Fialová, ktorá len ťažko dokázala uveriť zjaveniu, ktoré sa na zvŕtalo na javisku.

Noel Czuczor patril k vrcholom večera. Zdroj: TV MARKÍZA

Keď si však už všetci mysleli, že už videli všetko, karty zamiešal Noël Czuczor, ktorý sa prevtelil do japonského speváka Pikotara. Halucinogénnou piesňou, ale aj nepríčetným tancom odrovnal úplne každého. Pohyby si zatúžila vyskúšať aj porota a pridali sa i súťažiaci na lavičke.

Noel Czuczor roztancoval porotu, aj súťažiacich na lavičke. Zdroj: TV MARKÍZA

Ani toto vystúpenie však nepatrilo k vrcholom večera. O ten sa postaral Pavol Topoľský, ktorý sa na pódiu objavil v kostýme kozmonauta a strihol si nemeckú kapelu Rammstein. Bravúrny výkon mu nakoniec zabezpečil nielen najvyššie hodnotenie od poroty, ale aj od jeho kolegov a stal sa tak víťazom piateho kola.

On sám len ťažko veril výsledku. „Ja som si to ani nepredstavoval, preto mi prepáčte, ja vôbec neviem, čo mám povedať. Jedine, že ďakujem vesmíru, alebo odkiaľ som to dnes doletel,” súkal zo seba herec. Čo však robiť so šekom na tisíc eur, to vedel úplne presne. „Ja by som ich poslal neziskovej organizácii Srdce autizmu,” vyhlásil.

Víťaz piatejho kola Pavol Topoľský. Zdroj: TV MARKÍZA

Topoľský, ktorý doteraz vôbec nepatril k favoritom šou, však nebol jediný, kto predviedol skvelý výkon. Medzi výborné sa zaradilo aj vystúpenie modelky Saše Gachulincovej, ktorá stvárnila Britku Ritu Ora, ale aj Karin Haydu, ktorá ako Maroš Kochanský vystúpila s ikonickou kapelou Lojzo a jej maska definitívne patrila k najlepším v rámci večera.

V šou vystúpila aj originálna kapela Lojzo. Maroša Kochanského zastúpila Karin Hajdu. Zdroj: TV MARKÍZA

Tieto premeny nás čakajú v ďalšom kole:

Saša Gachulincová - Rita Ora, nabudúce Nicky Minaj

Saša Gachulincová ako Rita Ora. Zdroj: TV MARKÍZA

Dávid Hartl - Green Day, nabudúce Stevie Wonder a Ariana Grande

Dávid Hartl ako Green Day. Zdroj: TV MARKÍZA

Nela Pocisková - Ed Sheeran, nabudúce Queen Latifa

Nela Pocisková ako Ed Sheeran. Zdroj: TV MARKÍZA

Zuzana Kraváriková - Christina Aguilera, nabudúce Tokyo Hotel

Zuzana Kraváriková ako Christina Aguilera. Zdroj: TV MARKÍZA

Noël Czuczor - Pikotaro, nabudúce Celine Dion

Noel Czuczor ako Pikaro. Zdroj: TV MARKÍZA

Rasťo Sokol - Meghan Trainor, nabudúce Frankie goes to Hollywood

Rasťo Sokol ako Meghan Trainor. Zdroj: TV MARKÍZA

Karin Haydu - Lojzo, nabudúce Fergie

Karin Haydu ako Marian Kochanský z kapely Lojzo Zdroj: TV MARKÍZA

Pavol Topoľský - Rammstein, nabudúce Al Bano & Romina Power

Pavol Topoľský ako Rammstein. Zdroj: TV MARKÍZA