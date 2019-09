Rolins na autogramiáde OPÄŤ BEZ podprsenky: Dara, ups, vyletel vtáčik!

Dare Rolins počas autogramiády vykukol prsník.

PRAHA - Hoci je len polka septembra a do konca roka zostáva ešte kopa času, Dara Rolins (46) fanúšikom už predstavila svoj nový diár pre rok 2020. Prvý krst spojený s autogramiádou sa konal v Prahe. No a najvernejším z obdivovateľov neplánovane dokonca dovolila nahliadnuť aj do svojho dekoltu. Ups, vyletel vtáčik!