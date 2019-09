Nová hviezda televízie Joj: Vyzliekla sa na počkanie... Aha, je len v podprsenke a nohavičkách!

Televízia JOJ nasadila na jeseň do vysielania komediálny seriál Delukse, v ktorom nie je núdza o šokujúce momenty. Hneď na začiatku sa s holým zadkom predviedol herec Tuli Vojtek, tentoraz tvorcovia do spodnej bielizne vyzliekli jednu z hlavných hrdiniek Dominiku Žiaranovú. Tá stvárňuje čašníčku Lilienu Pokornú, ktorá sa zahľadela do zazobaného hosťa.

Dominika Žiaranová sa zahľadela do bohatého hosťa a tvárila sa, že nie je čašníčkou. Zdroj: TV JOJ

Práve on bol dôvodom toho, že mladá brunetka sa niekoľkokrát prezliekala z rovnošaty do šiat a naopak. Pred hosťom totiž hrala ženu na úrovni. Divákom sa tak niekoľkokrát naskytol pohľad na jej sexi štíhlu postavičku. A slová dochádzali aj jej „kolegom“ z hotela, pred ktorými šaty na počkanie zhadzovala v kuchyni či dokonca na recepcii.

Dominika Žiaranová sa vyzliekala na počkanie. Zdroj: TV JOJ