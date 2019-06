Dara Rolins sa vyjadrila k tragickej nehode spred 9 rokov: Rozčúlená vdova obete... Už buď radšej ticho!

Prešlo pár dní odvtedy, čo speváčka Dara Rolins poskytla rozhovor českému portálu neovlivni.cz a otvorila aj tému nehody spred deviatich rokov. O život vtedy prišiel manžel a otec dvoch dcér Jindřich Rotrekl. Slovenka sa vláčila po súdoch a napokon vyviazla s podmienkou na dva roky.

Dara Rolins dostala za nehodu podmienku dva roky a zákaz šoférovať.

K udalosti sa nedávno Rolins vyjadrila v zmysle, že vlastne nič zlé neurobila. „Hoci som bola odsúdená, v jadre viem, že som neurobila nič zlé: nepožila som alkohol, nešla som rýchlo. Ale stalo sa. A kedykoľvek idem rovnakým miestom, vždy si uvedomím, že je tam mnoho otáznikov,“ povedala Dara pre neovlivni.cz. Svojimi slovami však poriadne rozčúlila vdovu po Jindřichovi.

„Ako sa môže vyjadriť, že nič neurobila?! Keby nič neurobila, nemala by zákaz šoférovania a nebola by odsúdená,“ rozhodilo speváčkino vyjadrenie Oľgu Rotreklovú. Nechápe, aké otázky môžu plavovlásku trápiť. To rodina zosnulého má kopu otázok, na ktoré sa už odpovede nedozvie. „Z akého dôvodu vošla svojím vozom do protismeru, čomu sa venovala pred nárazom, keď nebola námraza, nebola mokrá vozovka, bola stometrová viditeľnosť, nebolo to v zákrute...“ vymenúva vdova.

Oľga Rotreklová prišla o manžela kvôli speváčke Dare Rolins.

Slovenska žijúca už dlhé roky v Prahe ju vytočila natoľko, že má pre ňu jasný odkaz. „Bolo by vhodné, aby sa už k nehode nevyjadrovala, keď si ani po deviatich rokoch nemôže v hlave zrovnať, že je to práve ona, kto mi svojou jazdou zabil manžela a dcéram otca... Ona trpela, že ju opustil otec dieťaťa, ale dokáže si vôbec predstaviť, ako nám asi bolo, keď nás musel opustiť manžel?“ povedala Rotreklová pre expres.cz.