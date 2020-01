Sexi Balúchovej ponúkli za rande 25-tisíc: S peniazmi má jasný plán!

Ako informoval denník Nový Čas, pred časom bývalú superstaristku skontaktoval mladík, ktorý si ju vyhliadol na sociálnej sieti. „Si tu?” napísal stroho. Barbora však mladíka nepoznala, a preto na správu nereagovala. Nápadník bol však neoblomný a prešiel rovno k veci. Blondínke ponúkol sumu 10-tisíc eur. Za čo, to neprezradil.

Barboru Balúchovú otravuje na Instagrame neodbytný mladík. Zdroj: Instagram B.B.

Ani zaryté mlčanie z Barborinej strany ho však neodradilo. „Ahoj, nerozmyslela si si to?” napísal opäť blondínke. Vytúžená odpoveď stále neprichádzala, a tak sa mladík rozhodol ponuku pre svoju "vyvolenú" zdvojnásobiť. „20 000 eur? Cash na ruku, Neboj, nie na sex,” tvrdil Barbore. Tá však ani na túto ponuku nereagovala. Na ďalší deň sa tak ponuka vyšplhala na 25-tisíc.

Barbora Balúchová má syna Alexandra Jána s multioteckom Borisom Kollárom. Zdroj: Instagram B.B.

Barbora, ktorá sa stará o trojročného syna Alexandra Jána, ktorého má s politikom a multioteckom Borisom Kollárom, sa nakoniec rozhodla nehorázne správy zverejniť na sociálnej sieti dúfajúc, že ho verejná potupa konečne odradí.

Nestalo sa tak. „On si ide nejakým svojím životom a stále tam prispieva,” potvrdila pre Topky Barbora. Následne ale priznala, že ponuku snáď jedného dňa príjme. Má však jasný plán. „Ja počkám, kým sa to vyšplhá na určitú čiastku a pôjdem to vyzdvihnúť niekam a dám to na charitu rovno,” smeje sa Barbora. O akú čiastku by malo ísť, kráska neprezradila, no jedným dychom dodáva, že je to fór a neodbytného nápadníka sa rozhodne kontaktovať nechystá.

Barbora Balúchová uvažuje, že by ponúknuté peniaze venovala charite. Zdroj: Jan Zemiar

Mladík pritom nie je jediný, kto Barboru kontaktuje. „Oni väčšinou posielajú určité partie tela, no neviem, či by sa mali čím chváliť. Je to zvláštne, že človek dokáže niečo takéto poslať,” povedala nám. Blondínka však nevylučuje, že by ponuku na rande zo sociálnej siete prijala. Muselo by však ísť o niekoho, koho už pozná.