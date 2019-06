Markizácka hviezda v ohrození života: Zo strachu podplatil agresora!

Predstaviteľ Lacka z Hornej Dolnej prezradil, že dotyčný mu chcel vylúpnuť oko. Toho sa hneď chytila kapitánka súperiaceho tímu Zuzana Kubovčíková Šebová: „On ti povedal: Čau Peťo, tak by som ti to oko vylúpol, ale ak máš kilo, tak to nespravím?“ Podľa slov herca chcel agresor len dokázať, že to naozaj vie a opýtal sa ho, či to chce vidieť. Samozrejme, že vidieť to chcel, ale nie na sebe.

Raz som zo strachu o svoj život zaplatil človeku sto korún - prečítal z kartičky Peter Brajerčík. Zdroj: TV MARKÍZA ​

Keďže sa udalosť stala už z prvého počutia dávno, Števa Martinoviča, Zuzku Šebovú a Janu Kovalčíkovú zaujímalo, načo pôvodne mal sto korún. „Keďže som bol vtedy na strednej škole v Košiciach, nebudem sa rozvádzať o tom, že na čo bolo tých sto korún, ale mal som ich od rodičov ako vreckové,“ povedal s úsmevom.

„Ty si mu teda tých sto korún ponúkol kontraktom, aby ti to očko nevylúpol?“ opýtala sa Zuzka. Vtedy z Petra vypadlo, že sa vlastne nebál o svoj život, ale o život toho pána, keďže podľa jeho slov rozprával veľmi zvláštne. Napokon dodal informáciu, že šlo o bezdomovca, ktorý je bývalým vojakom. Celá táto bizarná situácia sa odohrala po ceste vlakom z Krompách do Košíc. „Išiel som do školy a tam v Margecanoch nastúpil,“ uzavrel Brajerčík. Hoci to znie úplne neuveriteľne a aj Števo Martinovič podotkol, že rozprávanie bolo vcelku vykoktané, toto sa Brajerčíkovi naozaj stalo.