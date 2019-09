Jakubisko so ženou obvinení z neplatenia a ohovárania: Dlhujú tisíce a vyhovárajú sa!

PRAHA – Diváci a fanúšikovia kultovej Perinbaby sa už nevedia dočkať pokračovania rozprávky, ktorá neodmysliteľne patrí k Vianociam. Juraj Jakubisko sa ešte vo februári 2017 pustil do nakrúcania druhej časti. Posledná klapka padla ešte minulý rok, no ako sa zdá, režisér s manželkou stále nemajú vyrovnané svoje záväzky voči štábu.

Jakubiskova rozprávka o Jakubkovi, Alžbetke a babke, čo sneží na svet, sa stala doslova kultovou a vianočné obdobie si bez už ani nevieme predstaviť. O to väčšia bola radosť, keď sa režisér rozhodol pre jej pokračovanie v hlavnej úlohe s Lukášom Frlajsom. Dokonca si zaumienil, že vďaka technickým vymoženostiam na obraz vráti aj nebohú Giuliettu Massinu.

V Perinbabe 2 si hlavnú úlohu Jakubka zahral Lukáš Frlajs. Zdroj: Instagram Perinbaba official

Prvá klapka padla ešte začiatkom roka 2017 a pôvodne mala Perinbaba 2 uzrieť svetlo sveta ešte v roku 2018. Film sa však stretol s niekoľkými problémami. Najprv to bola krádež počas nakrúcania, neskôr naháňali tvorcovia finančné prostriedky na dokončenie predajom „suvenírov“ k filmu, ako bola napríklad kniha či bábika. Ostáva nám len čakať, či rozprávku uvidíme tento rok na Vianoce.

Svoje peniaze však doposiaľ údajne nevidela minimálne jedna z členiek štábu, ktorá sa o tom rozpísala na sociálnej sieti. A podľa jej slov nie je jediná. Ide o hlavnú maskérku, ktorá mala byť dokonca už šiestou v poradí a s Jakubiskovcami spolupracovala na najdlhšej časti rozprávky – kúzelnom kráľovstve. „Dovolím si povedať, že sa pripájam k tým, ktorí ma varovali pred akoukoľvek spoluprácou s Jakubiskom. Posledná faktúra z apríla 2019 za posledné jarné dotáčky 27 350,- (CZK, pozn. red.) nie je zaplatená a ani nebude,“ napísala Tereza.

Manželov Jakubiskovcov obvinila maskérka z nezaplatenia faktúr a finančných čachrov. Zdroj: Facebook

Za všetkým však vidí ani nie tak režiséra, ako skôr jeho manželku Deanu, ktorá je zodpovedná za vyplácanie faktúr. „Deana Jakubisková si tradične vykúzlila dôvod, prečo by nemala zaplatiť za odvedenú prácu druhého človeka. Nezaplatí, ohovorí a nahradí iným,“ opisuje maskérka údajné praktiky Deany Jakubiskovej Horváthovej.

Tereza vidí Jakubiska už dosť starého na to, aby sa pustil do nejakého ďalšieho projektu. Predsa len už má po osemdesiatke. No jeho manželka by sa pokojne do niečoho vrhnúť mohla a pred ňou Češka varuje. „A akúkoľvek prácu s Deanou Jakubiskovou neodporúčam. Je to ako upísať sa diablovi,“ uzatvára svoje varovanie.

K celej záležitosti sme oslovili aj priamo Deanu Jakubiskovú a požiadali ju o stanovisko. Povedala nám, aby sme jej poslali otázky mailom, doposiaľ nám naň však neodpovedala.