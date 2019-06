Režisér Jakubisko so ženou: Exekúcia a dražba... Prišli o dom za milióny!

Deana a Juraj Jakubiskovci

PRAHA – Prišli o dom! Režisér Juraj Jakubisko (81) a jeho manželka Deana Horváthová (61) sa navždy rozlúčili so svojou vilou v pražských Hodkovičkách. Niekoľko rokov na ňu mala byť uvalená miliónová exekúcia, až to dospelo do štádia, kedy putovala do dražby. Tá vyniesla dvanásť a pol milióna českých korún!