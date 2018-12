Perinbaba mala byť celkom iná: Takto mala pôvodne vyzerať obľúbená vianočná rozprávka!

Vianoce si bez nej už ani nevieme predstaviť. Jakubiskova Perinbaba sa stala ich neoddeliteľnou súčasťou a každý rok sa na ňu tešia malí i veľkí diváci. Zaujímavé však je, že pôvodne rozprávka o babke, ktorá nestarne a pokrýva krajinu snehom, mala byť niečím celkom iným. Režisérovi sa však nepozdával pôvodný príbeh, a tak nechtiac vymyslel a do rozprávkového sveta priviedol Perinbabu tak, ako ju poznáme dodnes.

prezrádza režisér to, ako sa k príbehu dostal. Keďže bol Nemcom vďačný za pomoc s Tisícročnou včelou, na spracovanie prikývol.spomína Jakubisko.

Podstatou bol príbeh, kde žila macocha s vlastnou dcérou a tú nevlastnú vyhnala do sveta. Pri potulkách našla prevrátenú lavičku, ktorú postavila, pomohla mravcom a po čase sa domov vrátila s truhlicou zlata. Macocha tak na „zárobky“ vyhnala aj svoju krv, no tá sa namiesto zlata, vrátila so smolou. „To jediné som nechal z tej Grimmovej rozprávky. Že keď tam padnú do tej čiernej vody a hovoria, to je smola, smola čia, pýtajú sa Zubatej a Zubatá hovorí vaša,“ hovorí režisér o jedinej scéne, ktorú zachoval.

Perinbaba a Zubatá - večné rivalky. Zdroj: Instagram Perinbaba official

Sám tvrdí, že v príbehu Pán Boh daj šťastia lavička, nenašiel takmer nič, čo by sa mu pozdávalo. „Keď som čítal tú rozprávku, tak som zistil, že nemám sa čoho chytiť. Veď nemôžem takúto rozprávku robiť,“ prezrádza osemdesiatnik. V západnom Nemecku dokonca mali inštitút, kde boli zapísané všetky rozprávky bratov Grimmovcov a keď vznikol dnes už kultový príbeh, ozvali sa mu.

V novej Perinbabe si zahrá hlavnú úlohu Lukáš Frlajs. Zdroj: Instagram Perinbaba official ​

„Mysleli si, že som objavil nejakú rozprávku, ktorú oni napísali, ktorú oni nemajú. Tak som im musel vysvetliť, že to bola voľná interpretácia,“ tvrdí a zároveň dodáva: „Tak som si povedal, že ja si ju tak trošku vymyslím, niečo musím urobiť pekného a zvláštneho. Tak nechtiac som vlastne do rozprávkového sveta vymyslel Perinbabu, ktorá nebola predtým,“ smeje sa režisér. Milá babička prežila a dodnes sa teší obrovskej obľube. Dokonca natoľko, že sa Juraj Jakubisko rozhodol pre jej pokračovanie, ktoré by sa malo dostať do kín už budúci rok a hlavnú úlohu si zahrá Lukáš Frlajs v role syna Jakubka a Alžbetky.

