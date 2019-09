Gáboríkovci hviezdami nového videoklipu ale... Tásler ich nechcel!

LEDNICE - Svetlo sveta uzrel videoklip k najnovšiemu hitu skupiny I.M.T. Smile s názvom Aj keby... a kapela poriadne prekvapila. Do videa totiž obsadila Ivanu a Mariána Gáboríkových. Nešlo však o plánovaný zámer. Do klipu sa dostali náhodou.

Manželia Gáboríkovci nepatria k párom, ktoré by na sociálnych sieťach či v médiách príliš riešili detaily zo svojho súkromia. Už pri prvom pohľade na dvojicu však každému udrie do očí láska, ktorú navzájom zdieľajú. Tú sa teraz netradične rozhodli ukázať aj širšej verejnosti. Zahrali si totiž vo videoklipe skupiny I.M.T. Smile, ktorý je doslova nabitý romantikou.

„Natáčanie sme si obaja užívali o to viac, že sme boli spolu,“ zverila sa Ivana. Tá už skúsenosti s kamerou má, no pre hokejistu bola táto úloha premiérou. „Všetci sme skonštatovali, že je to skrytý talent,“ pochválila svojho manžela.

Ivana Gáborík a Marián Gáborík stvárnili hlavné úlohy v novom klipe I.M.T. Smile. Zdroj: Instagram I.G.,

I keď to vyzerá, že ide o dobre premyslený reklamný ťah, pravdou je, že k tejto spolupráci došlo takpovediac náhodou. Gáboríkovci sú totiž s Táslerom kamaráti a pri spoločnej večeri raz prišla reč aj na pripravovaný videoklip. „Tých ľudí, čo oslovili, nejak im to nevychádzalo, a ja som nadhodil, že veď poďme tam my, len tak zo srandy. No a on (Tásler, pozn.red.) potom začal nad tým uvažovať,“ vysvetlil pre Topky Gáborík.

A vyzerá to, že kapela sa návrhu nakoniec chytila. „Oslovil nás, my sme sa porozprávali o tom s manželkou, a tým, že sme aj fanúšikovia veľkí, aj manželia, tak to bolo také celé prirodzené.“

Ivana Gáborík je pred objektívom ako doma, pre Mariána Gáboríka išlo o prvú takúto skúsenosť. Zdroj: Instagram

A hoci išlo o ich prvý takýto projekt, Marián si spoluprácu veľmi pochvaľuje. „Perfektne sme si to užili,“ zhrnul a na záver prezradil, že by sa do niečoho podobného možno nechal zlákať aj v budúcnosti. „Niečo sa možno chystá, nechajme sa prekvapiť,“ zakončil tajnostkársky. Snáď nás teda nenechajú v napätí pridlho.