Markizácka Farma sa vysiela len 2. deň: Nahota súťažiacich a... Slováci sa búria!

Televízia zo Záhorskej Bystrice nejaký ten piatok avizovala novú sériu obľúbenej reality šou. Produkčný tím tentokrát zvolil doslova kontroverznú tému, a to Západ vs. Východ. Vzťahy medzi Slovákmi z bratislavskej a košickej strany sú už beztak dosť vyhrotené a podľa slov tvorcov má táto Farma naopak národ skôr spojiť ako rozdeliť. „Sme opäť rozdelení na dve skupiny, čiže bojujeme východ proti západu, ale výsledkom má byť, že sa spojíme pre jednotné Slovensko,“ prezradil nám v rozhovore výkonný producent Farmy Matúš Polakovič.

Už prvé zábery vyvolali v divákoch rozporuplné pocity a do televízie sa na sociálnej sieti Facebook poriadne obuli.vyjadrila svoje sklamanie diváčka Veronika.

Mnohým fanúšikom programu prekáža to, že si farmári prišli doslova na hotové a ich príbytok pripomína skôr hotel, než farmu. „Hmm, tešil som sa, ako si budú zase všetko budovať a ono je všetko inak. Stratilo to to kúzlo predošlých Fariem. No tak aspoň nech im vyjde počasie na opaľovanie. Uvidíme čo sa z toho vykľuje,“ píše s dávkou optimizmu Štefan. Iným Farma skôr pripomína niekdajšiu markizácku šou Big Brother. Aj na to má však Polakovič odpoveď: „Spravili sme takú fúziu viacerých formátov, aby sme sa priblížili mladému divákovi.“

Diváci markizáckej Farmy nie sú z hotového statku práve nadšení. Zdroj: Facebook Farma

Napriek tomu, že sa našli negatívne komentáre a „obvinenia“, že televízia chce rozdeliť národ a zasiať nevraživosť, našli sa aj takí, ktorým sa Farma páči a budú ju sledovať. Koniec koncov, Farma patrí dlhé roky medzi nasledovanejšie relácie Markízy. A že na statku nebude núdza o zaujímavé momenty hovorí aj včerajšia časť.

Hoci je v poradí len druhou odvysielanou, tri z farmárok už stihli odhodiť zábrany a ukázali sa ako ich Boh stvoril. Kým Nicoletta ostala zahalená aspoň dolu, o jej dvoch súperkách to nemožno povedať. Mirka sa síce ukázala v Evinom rúchu, no ako tak sa snažila zakryť rukami. Najväčšou exhibicionistkou je rozhodne Kristína Lengyelová. Tá si nezakrývala nič a o asistenciu pri kúpaní požiadala Martina Kollára, na ktorom bolo badať určité rozpaky. Tie však Kristi rozhodne nepociťovala. Nuž uvidíme, na čo sa môžeme tešiť v nasledujúcich častiach. Jedno je však isté. Ešte to bude poriadne zaujímavé.

Nicoletta sa zakrývala a kúpala sa v nohavičkách. Zdroj: TV MARKÍZA