Prekvapivé odhalenie na markizáckej Farme: Súťažiaca priznala vzťah so ženou!

BRATISLAVA - Jedenásta séria reality šou Farma je plná prekvapení. A netýka sa to len noviniek a upravených pravidiel, ale aj samotných súťažiacich. Kým jedna z nich je fotomodelka a necháva sa pokojne zvečniť nahá, druhá odhalila svoje súkromie a priznala vzťah so ženou!

Minulý týždeň odštartovala jedna z najsledovanejších šou televízie Markíza Farma Západ vs. Východ. Počas uplynulých piatich pracovných dní mali diváci možnosť spoznať vďaka videovizitkám všetkých šestnásť súťažiacich. Prekvapením je zrejme pre všetkých mladá Romana z Topoľčian.

Romana z Topoľčian hrá za tím Západ. Zdroj: Instagram R.K.

Tmavovláska pracuje ako barmanka a čašníčka v Bratislave. Miluje šport a svojich priateľov. „Moji priatelia sú ako moja rodina,” prezradila Romana. To však nie je všetko, čo o sebe povedala. Dvadsaťtriročná farmárka totiž vyrukovala s prekvapivým odhalením.

Doteraz vraj bola vždy v nejakom vzťahu a momentálne je konečne slobodná a podľa jej vlastných slov je to super. Na tom by nič zvláštne nebolo, avšak Romana prezradila, že má za sebou už aj vzťah so ženou. „Ja som nikdy nevedela, čo to je byť slobodná, pretože som mala vždy nejaké vzťahy. Buď som mala priateľa, potom som mala priateľku, potom som zase mala priateľa a to išlo tak, že zo vzťahu do vzťahu,” vyjadrila sa súťažiaca z tímu Západ v dokrútke.

Z jej vyjadrenia tak vyplýva, ako sa zvykne hovoriť, že kope za oba tímy. Minimálne si to vyskúšala a v dnešnej dobe to už nie je nič nezvyčajné. S ktorým pohlavím si však viac rozumie? „Viem sa naviazať citovo viac na muža ako na ženu určite, ale ženy sú pre mňa zaujímavejšie,” uzavrela tému vzťahov farmárka.

Romana priznala vzťah so ženou. O tom, že má pozitívny, hovorí aj jej účasť na pride. Zdroj: Instagram R.K.