Temná minulosť feši markizáka: PORNO a... robí aj gigola!

BRATISLAVA - Fúha, tak ten skrýval naozaj poriadne pikantné tajomstvo. Už niekoľkokrát sa stalo, že po tom, ako sa človek objavil na obrazovkách televízií a verejnosť sa o neho začala zaujímať viac ako predtým, vyplávala na povrch jeho temná minulosť. Tohto muža však nemusel "natrieť" nikto z jeho okolia. To, o čom doteraz nehovoril, prezradil on sám... a rovno pred kamerami!

Reč je o svalnáčovi Matejovi Jurkovičovi, ktorý aktuálne súťaží na Farme v tíme Západu. Najnovšie aj so svojimi kolegami dostal za úlohu pred všetkými povedať niečo, čo doteraz tajil. „Robím s babami aj chalanmi. Som niečo ako personálna agentúra... tak asi vám to každému dochádza... A sám osobne som gigolo. V čase, keď nemám priateľku. Vtedy to nerobím. Lebo okrem iného mám aj iné aktivity ešte,” šokoval úprimnosťou Bratislavčan.

Hneď potom naznačil, že toho skrýva ešte omnoho viac. „Som povedal, že som ako taká cibuľka, sa budem pred vami postupne odtajňovať. Tak toto je jedna z vecí,“ dodal, no nebolo ho treba ani presviedčať, aby pokračoval ďalej. „Tak teraz vám poviem takú perličku. Som v podstate niečo ako najuniverzálnejší herec na Slovensku, som jediný svojho druhu,“ nechal sa počuť a niekoľkým farmárom už bolo úplne jasné, o čo ide.

Matej Jurkovič si privyrába ako gigolo, skúsenosť mám aj s nakrúcaním porna. Zdroj: TV MARKÍZA

Niektorých farmárov Matejova minulosť zjavne nepríjemne šokovala. Zdroj: TV MARKÍZA

„Hrám aj v určitom druhu filmov, ale zároveň som aj herec pre dospelých. Vo filmoch pre dospelých. Jediný slovenský pornoherec,“ povedal Jurkovič na rovinu. Kým niektorí jeho prísediaci odvahu ocenili, väčšina ľudí z konkurenčného tímu sa netvárila práve nadšene a na ich tvárach sa zračil poriadny šok.

Matej o sebe tvrdí, že je jediný slovenský pornoherec. Zdroj: TV MARKÍZA

„Vedela som, že to bude čert. Ale nikdy sa s nami nechcel baviť o ničom z jeho zo súkromia. A zrazu tam povedal všetko a ešte aj viac,“ povedala farmárka Kristi z Bratislavy s tým, že si cení Matejovu úprimnosť. Je možné, že nejaký ten pikantný film so svojím feši kolegom by si aj celkom rada pozrela. No a ak viete o Matejovi viac, prípadne ste jedno z jeho "umeleckých diel" už niekde videli, neváhajte nás kontaktovať na adrese tipy@topky.sk.