Markizácka farmárka sa už z nemocnice nevráti: Mal ju nahradiť posledný vypadnutý, ale... Má to jeden háčik!

Túto správu oznámila prostredníctvom listu jej kolegom moderátorka Evelyn. V predchádzajúcich sériách platilo pravidlo, že v podobnom prípade sa do šou vracia posledný vypadnutý. Nie však tentokrát. V rámci témy Západ verzus Východ a rozdelených táborov televízia zmenila pravidlá. Ak by sa tým západniarov začal tešiť, že do ich kruhov sa opäť vráti Martin, teda posledný vypadnutý, boli by na omyle.

Martinu z Farmy odviezla záchranka. Zdroj: TV MARKÍZA

Temperamentná brunetka sa už na Farmu nevráti. Zdroj: TV MARKÍZA

Prichádzajúci farmár totiž posilní stranu východniarov. „Nemôže sa vrátiť späť, jej zdravotný stav to však v súčasnosti nedovoľuje. Avšak nemôže vás byť o jedného menej. Spôsobilo by to nežiaducu rovnováhu v plnení úloh, hrách a hlasovaní. Preto podľa pravidiel strany medzi vás niekto príde. Na východnú stranu,“ odkázala farmárom Evelyn.

Ako riešenie sa teda ponúkajú tri možnosti. Buď sa do hry pridá prvá vypadnutá východniarka Andrea, na statok sa dostaví úplne nový farmár alebo televízia zamieša karty a naozaj sa vráti Martin, ktorý vypadol ako posledný, no televízia zamieša karty a on bude musieť súťažiť proti svojej pôvodnej skupine.