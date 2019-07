Bolestivý úraz Zory Czoborovej: Fitneska si roztrhla väz!

Nie vždy sa darí a aj ten najväčší odborník sem-tam šliapne vedľa. To platí aj v športe a fitnese. Výnimkou nie je ani ostrieľaná Zora Czoborová, ktorá sa dala na dráhu gymnastky vo veku, keď už mnohé dievčatá sú v strede svojej kariéry. Mala vtedy 24 rokov a ako sama priznala, bolo to náročné obdobie. „Ja som sa začala učiť gymnastiku už vo vyššom veku. Mala som 24 rokov, keď som sa začala učiť saltá skákať a rondaty a salto schylmo, takže to bolo veľmi náročné. Tá gymnastika naozaj bolela,” povedala nám Zora.

Bolesť pri športe si teda prežila už pár rokov po dvadsiatych narodeninách. Napriek tomu, že cvičí už nejaký ten piatok, ani Zorici sa nevyhol bolestivý úraz. Na počudovanie, nebolo to pri fitnes, ktorý tvorí gro jej práce.priznala brunetka a zároveň s úsmevom dodala:

Zora Czoborová žije fitnesom, pri lyžovaní sa však nevyhol úraz ani jej. Zdroj: Jan Zemiar