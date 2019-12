Zora Czoborová cez Vianoce nerieši: Kvantá kalórií a... to vážne?

BRATISLAVA - So sviatkami na nás útočia kvantá jedla, alkohol a tak trochu aj lenivosť. Na zdravý životný štýl počas Vianoc zabúda aj naša najznámejšia fitnesska Zora Czoborová (52). Ak ste sa počas posledných pár dní prejedli, rozhodne v tom nie ste sami...

Zora patrí k najuznávanejším fitness trénerkám na Slovensku. Keďže ju zdravá strava a aktívny životný štýl živia už mnoho rokov, nečudo, že sa aj ona sama snaží udržiavať v tej najlepšej možnej kondícii. O to viac nás prekvapilo, keď pre Topky prezradila, ako bude tráviť tohoročné sviatky. Ak si totiž myslíte, že v prvý možný deň nabehne do fitka, budete sa čudovať.

Postavičku by Zore Czoborovej mohla závidieť nejedna dvadsiatnička. Zdroj: Jan Zemiar

Zora Vianočné sviatky využíva na oddych a na to, aby zo svojho prísneho režimu poľavila. „Hodím tepláky, s prepáčením, budem prdieť do duchien a budem si dávať dobrý vianočný šalát s rezňom,” povedala bez okolkov fitnesska, ktorá dokáže zjesť všetko, čo nezje ju a počas tohto obdobia pribrať pekných pár kíl. V nasledujúcom rozhovore však prezradila aj to, kedy sa opäť vráti k zaužívaným návykom.

Zora je totiž známa svojimi fit pobytmi, ktorých hlavným programom je popri oddychu aj cvičenie niekoľkokrát do dňa a samozrejme, nechýba ani zdravá strava. A práve na blížiaci sa pobyt spolieha aj jeho samotná organizátorka. Je teda príkladom toho, že vo všetkom treba nájsť rovnováhu a občas nie je na škodu ani trošku zhrešiť.