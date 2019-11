Hlboký výstrih a tam... B(.)(.)MBY: Czoborovej (52) sa do očí nepozriete!

V jednom z bratislavských hotelov sa vo štvrtok večer konal krst nových DVD-čiek s cvičením našej najznámejšej fitnessky Zory Czoborovej. Nový počin prišlo uviesť do sveta veľké množstvo známych tvárí. Medzi nimi aj tie, ktoré na tvorbe novinky spolupracovali.

Vo videách s cvičením môžete vidieť moderátorku Kvetu Hovráthovú, speváčku Veroniku Krúpa Nízlovú či herečky Karin Haydu a Zuzanu Vačkovú. Ani jedna z nich však nepútala na krste toľko pozornosti ako samotná hostiteľka. A nielen tým, že bola najdôležitejšou osobou večera.

Známa Slovenka sa totiž nahodila do žiarivých flitrovaných modrých šiat, v ktorých jej to naozaj pristalo... No módny kúsok mal taký hlboký výstrih, že azda nikto vyšportovanej kráske do očí nepozeral. Svoje bomby mala v dekolte poriadne napratané a bola super sexi!

Zore Czoborovej sa počas krstu do očí zrejme nikto nepozrel. Zdroj: Jan Zemiar