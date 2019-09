Jojkárska hviezda rok po svadbe so slovenským spevákom: Bábätko?!

Herečka Kristína Greppelová a Tomáš Palonder si minulý rok v septembri povedali po sedemročnom vzťahu áno. Ich láska prešla aj nejakou tou turbulenciou, no spoločne ju ustáli a čochvíľa budú oslavovať prvé výročie manželstva. Brunetke sa darí a okrem jojkárskeho seriálu Prázdniny ju môžu diváci vidieť aj v najnovšej českej komédii Petra Kolečka Cez prsty.

A práve na premiére spomínaného filmu sme Kristínu stretli. Keďže herečka má z prvého manželstva dvanásťročného syna, zaujímalo nás, ako Adam vychádza s jej manželom Tomášom.prezradila nám Greppelová.

Niektoré deti hercov idú v šľapajach svojich rodičov. Kristína by však svojho syna najradšej videla na inej pracovnej pozícii, ako má ona sama. „Ja som mu povedala, že nemôže byť herec, lebo raz sa o mňa musí postarať,“ smeje sa rodáčka z Bratislavy. A hoci ona už synčeka má, predsa len nás zaujímalo, ako sú na tom so spoločným potomkom s manželom Tomášom. „Prirodzene, že sme uvažovali a keď sa to podarí, tak budeme radi,“ povedala Kristína pre topky.sk, čím dala jasne najavo, že druhého drobčeka by privítala.