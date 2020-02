Obrovská radosť Palondera a Greppelovej: Čakajú bábätko!

Dvojica bola videná na súkromnej klinike v Bratislave, kde navštívili gynekologickú ambulanciu. „Prišli v dobrej nálade. Po celý čas sa rozprávali. Pôsobili nenápadne, takmer som si ani nevšimla, že prišli známi ľudia z televíznej obrazovky,” prezradil denníku Nový čas ich zdroj.

„Príde asi moment, keď sa do toho pustíme, určite. Zatiaľ sú okolnosti tak nastavené, že je dobré počkať chvíľku... Zakladať rodinu, to je veľká a zodpovedná vec... Človek si na to musí pripraviť pôdu a podmienky,” povedal pre Topky ešte v októbri minulého roka Tomáš, ktorý sa posťažoval aj na pracovné vyťaženie seba i svojej manželky. To však ešte asi netušili, že rodičovské povinnosti sa na nich zvalia už čoskoro. Kristína je totiž na začiatku piateho mesiaca, čo znamená, že potomka splodili práve niekedy v tom čase.

„Sme na úplnom začiatku piateho mesiaca. Tommy sa samozrejme tešil a už sme si bábätko veľmi želali. A celá rodina, samozrejme, tiež,” prezradila nám herečka, ktorá momentálne veľa oddychuje.

Budúca mamička si s výbavičkou veľké starosti robiť nemusí. O tú sa z veľkej miery postará rodina. „Prípravu mám takú zjednodušenú, keďže máme v mojej rodine 6 detí, budem dediť všetko, čo sa len dá a je toho dosť. Budem šetriť planétu aj môj účet,” zavtipkovala si Kristína.

Budúcim rodičom srdečne gratulujeme!