Jojkárska hviezda je tehotná so slovenským spevákom: FOTO... Tá je už poriadne guľatá!

BRATISLAVA - Začiatkom februára sa objavila informácia, že jojkárska hviezda Kristína Greppelová je tehotná. Herečka je aktuálne v šiestom mesiaci, dieťatko čaká so svojím manželom Tomášom Palonderom. My sme ju stretli na jojkárskej párty a aha, ako je už krásne zaguľatená!

Kristína tehotenstvo potvrdila začiatkom februára, tajiť sa jej to podarilo viac ako štyri mesiace. Aktuálne však už nie je čo skrývať, a tak sa temperamentná brunetka prišla zabávať na jojkársku párty, ktorá sa konala pri príležitosti uvedenia novej šou Zlatá maska. Nenašiel sa snáď nikto, komu by pohľad nepadol na jej vystupujúce bruško, ktoré už veru nijako nezakryje.

Kristína Greppellová sa na párty pochválila krásnym tehotenským bruškom. Zdroj: Jan Zemiar

O pár mesiacov sa Kristína stane dvojnásobnou mamičkou a na jej ženských krivkách to bolo úplne očividné. Greppelovej tehotenstvo naozaj mimoriadne pristane, na párty vyzerala výborne a je jasné, že si toto krásne obdobie užíva plnými dúškami. Zdala sa byť totiž absolútne spokojná a nechýbal ani jej typický smiech, ktorý rozdávala na všetky strany.

Na akciu však prišla bez sprievodu svojho manžela. My sme s herečkou absolvovali aj rozhovor, kde nám o očakávaní bábätka aj čo-to prezradila. Ak vás zaujíma, ako túto radostnú novinku oznámila svojmu mužovi, či má tehotenské chute alebo to, ako sú na tom s menom pre dieťatko, dozviete sa to v našom rozhovore, ktorý prinesieme už onedlho!