Hviezdy JOJ-ky je druhýkrát tehotná: Prezradila pohlavie a... O mene rozhoduje 10 ľudí!

Druhé výročie svadby už budú Kristína Greppelová a Tomáš Palonder oslavovať vo štvorici. V septembri 2018 si herci povedali áno a v júli tohto roku sa im narodí prvé spoločné bábätko. Kika však už má synčeka z predchádzajúceho vzťahu, no na jej radosť, ako nám už v minulosti povedala, Tomáš a Adam si rozumejú a jeden druhého rešpektujú.

Tmavovláske sa aktuálne končí druhý trimester a okrem toho, ako sa má, nám prezradila aj pohlavie bábätka. „Mám sa dobre, užívam si voľno. Sústredím sa na výrobu, dúfam, že tej najkrajšej baby na celom šírom svete. A pomaličky začíname 6. mesiac,“ povedala nám Greppelová, ktorá sa čochvíľa dočká dcérky.

Zaujímalo nás, ako túto radostnú správu oznámila svojmu manželovi.rozhovorila sa Kristína, ktorá však povedala, že keď si urobila tehotenský test, išla s ním za Tomášom.

Ako sme už spomínali, Kristíne robí už pár rokov radosť aj syn Adam, ktorý sa na herečku skutočne podobá a doteraz si užíval status jedináčika. Rodáčky z Bratislavy sme sa opýtali, ako sa k úlohe staršieho brata postavil. „On je rád, že je jedináčik. Ja mu furt vysvetľujem, že už bude mať 13 rokov, keď sa narodí a jednoducho, že si jedináčik a už sa to nedá vymazať, to už si a bodka. Ale on to aj tak prežíva, že stále sa ma pýta, či ho ešte budem mať rada a také akože hlúposti. Ale teší sa, myslím si, že niekde hlboko vnútri sa teší. Ale bude ťažký ten prvý polrok,“ povedala pre topky.sk s tým, že jej syn má pritom malé deti veľmi rád a aj deti jeho.

Kristína Greppelová má z predchádzajúceho vzťahu syna Adama. Zdroj: Jan Zemiar

Keď už dvojica pozná pohlavie bábätka a začiatkom júla do rodiny pribudne malá princezná, nedalo nám neopýtať sa, či už majú vybrané meno. Svojou odpoveďou nás však Kristína poriadne prekvapila. „Toto je problém veľký s menom, lebo stále je niekto problém,“ hovorí s úsmevom. „Ja som strašne chcela, aby sme všetci súhlasili, že to meno všetci vyberieme a všetci budú spokojní, ale vlastne zisťujem, že je nás asi 10, ktorí o tom rozhodujú, a je to veľa,“ prezradila herečka.

Ako je však možné, že o mene rozhoduje toľko ľudí? „Ja mám dvoch starších bratov, do toho moja mama, môj otec, Tomášova mamina... To sa hneď nazbiera,“ vyratúvala Kika a nezabudla ani na seba s Tomášom a Adamom. Konečné slovo však predsa len budú mať rodičia dievčatka. „Len to je to, že Tomáš niečo povie, že sa mu páči a o dva dni povie, že sa mu to vlastne nepáči,“ uzatvára budúca dvojnásobná mama. Uvidíme, pre aké meno sa napokon rozhodnú.