Obrovská zmena Katky Brychtovej: Zhodila vyše 10 kíl... Páni, vyzerá perfektne!

BRATISLAVA - Katku Brychtovú (52) si televízni diváci spájajú najmä s reláciou RTVS Pošta pre teba a rovnako nezabudnuteľný je aj jej hlas, ktorý prepožičala Rachel v seriáli Priatelia. V súkromnom živote sa však moderátorka a herečka už dlhšie pasovala s nejakými kilečkami navyše, až to dospelo do štádia, že si povedala dosť. Brunetka zhodila už vyše 10 kíl a vyzerá skvele!

Nejeden z nás sa trápi s kilami navyše. Mnohé moderátorky či herečky to trápi o to viac, že sú na obraze, na ktorom všetko vidno. Hoci vyzerala Katka Brychtová aj predtým dobre a vyrovnane, teraz by jej mohla závidieť nejedna žena. Podarilo sa jej totiž zbaviť nadbytočných kíl a faldíky v šatách jej už nehrozia.

Ešte pred dvomi rokmi sa Katke Brychtovej pod šatami rysovali faldíky. Zdroj: Jan Zemiar

Na zmenu životného štýlu a najmä stravovania sa dala približne pred polrokom. Zverila sa do rúk odborníkov, ktorí jej na základe diagnostiky zostavili jedálniček na mieru. Nejde však o žiadnu diétu, ale o spojenie zdravej stravy, cvičenia a pitného režimu.

So svojím pokrokom sa moderátorka pochválila ešte minulý mesiac, keď svojim fanúšikom prezradila, že zhodila už vyše desať kíl. Prešiel ďalší a herečka má obrovský dôvod na radosť. Vošla sa totiž do šiat, ktoré veľmi dlho neobliekla. „Je to radosť obliecť si po rokoch tieto šaty. Ešte raz veľká vďaka. Nesmierne ste mi pomohli na mojej ceste za zdravým životným štýlom a redukciou hmotnosti,” napísala šťastná Katka k fotke na Instagrame a my musíme uznať, že vyzerá skutočne skvele!

Katka Brychtová sa zbavila nadbytočných kilogramov a vyzerá perfektne. Po rokoch si mohla obliecť tieto šaty. Zdroj: Instagram K.B. ​