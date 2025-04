Takto PLYNIE čas! Mirka Gális Partlová OSLAVUJE jubileum: Aha, ako sa ZMENILA za 25 rokov na scéne

Miroslava Gális Partlová (Zdroj: Petra Bošanská)

BRATISLAVA - Čas je neúprosný, ale niektoré ženy ho dokážu oklamať! Mirka Gális Partlová, jedna z najvýraznejších tvárí slovenského muzikálového divadla, oslavuje okrúhlu štyridsiatku, no pri pohľade na ňu by ste jej tento vek rozhodne nehádali. Štíhla postava, šarm a úsmev, ktorý si získal srdcia tisícov divákov, zostali rovnaké. Pribudli len skúsenosti, nadhľad a zopár jemných vrások, ktoré jej však na kráse rozhodne neubrali.

Keď ako 15-ročná zažiarila na doskách Divadla Nová scéna v úlohe Ofélie v muzikáli Hamlet, málokto tušil, že sa z nej stane jedna z najobsadzovanejších a najtalentovanejších muzikálových herečiek na Slovensku. V priebehu 25 rokov si zahrala v nespočetných inscenáciách, pričom takmer vždy patrila k hlavným hviezdam. Maria vo West Side Story, Katka v Neberte nám princeznú, Tereza v Rebeloch, Roxana v Cyranovi z predmestia či Rachel Marron v The Bodyguard – to je len malá ukážka toho, čo všetko má za sebou.

Mirka je jednoducho chameleón, ktorý dokáže v divadle premeniť každý svoj výstup na nezabudnuteľný zážitok. O jej profesionalite hovoria aj slová jej dlhoročného kolegu a kamaráta Janka Slezáka, ktorý o nej vyhlásil, že je nielen úžasná umelkyňa, ale aj človek s veľkým srdcom. "Mirka je empatická, úprimná, temperamentná a nedá sa nemilovať!" hovorí s úsmevom.





Miroslava Gális Partlová, Malá nočná hudba (Zdroj: René Miko)

Herečka vníma svoje okrúhle jubileum s nadhľadom. "hovorí Partlová, ktorá svoje narodeniny oslávi – ako inak – na javisku. V deň svojich narodenín totiž hrá predstavenie v divadle La Komika a žiadne veľké bujaré oslavy zatiaľ neplánuje.dodáva pragmaticky.

Napriek rokom stráveným na javisku stále cíti rovnakú vášeň k svojej profesii. "Divadlo je pre mňa život, sloboda a láska. Neviem si predstaviť, že by som robila niečo iné," vyznáva sa. Medzi najnáročnejšie úlohy svojej kariéry radí Rachel Marron z muzikálu The Bodyguard. "Každé predstavenie bola výzva. Takže ďakujem Bohu, že som prežila každé jedno so vztýčenou hlavou, hlasom a dôverou v seba," spomína s hrdosťou.





Miroslava Gális Partlová ako Rachel Marron v The Bodyguard, r. 2022. (Zdroj: Zdenko Hanout)

K štyridsiatke jej prajú kolegovia, priatelia i fanúšikovia, ktorí ju sledujú od jej prvých krokov na javisku. Generálna riaditeľka Divadla Nová scéna Ingrid Fašiangová jej odkázala:Sama Mirka si k narodeninám praje len jedno – zdravie.hovorí so smiechom.

Zdá sa, že s takým prístupom ju na javisku budeme vidieť ešte dlhé roky. A keďže jej talent a charizma s vekom nestrácajú na sile, môžeme sa len tešiť na to, čo všetko nám ešte predvedie! V decemberi 2018 sa Mirka tajne vydala za o desať rokov mladšieho Mateja Gálisa - syna športového moderátora Stanislava Gálisa a o rok na to priviedla na svet synčeka Juliana Daniela.





(Zdroj: Instagram M.G.)