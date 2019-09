Najobľúbenejšia udalosť česko-slovenskej plesovej sezóny predstavuje hlavnú hviezdu večera, Richarda Müllera

Na jedinú noc v roku sa Česko a Slovensko opäť spoja

Prestížna udalosť plesovej sezóny, obľúbený Česko-Slovenský ples sa 8. februára 2020 vráti do historických priestorov Obecného domu v srdci Prahy so svojím 7. ročníkom. Na rešpektované podujatie, ktoré je venované pocte a upevňovaniu nadštandardných vzťahov oboch krajín, cestuje každoročne približne tisícka hostí. Medzi zúčastnenými nechýbajú najvýznamnejšie osobnosti z rôznych oblastí verejného života oboch štátov. Kvôli Česko-Slovenskému plesu do Prahy dokonca cestujú úspešní a známi Slováci a Česi žijúci už roky za hranicami svojich rodných krajín.

Za šesť rokov svojej neprehliadnuteľnej existencie si Česko-Slovenský ples postupne vybudoval status podujatia a miesta, kde sa obe krajiny symbolicky stretávajú a ich spoločná história na jedinú noc ožíva v podobe oslavy a utužovania vzájomných vzťahov. Potvrdením výnimočného postavenia tejto spoločenskej udalosti je i každoročná záštita prezidentov oboch krajín.

Organizátori plesu v týchto dňoch spúšťajú predaj vstupeniek na oficiálnej webstránke Česko-Slovenského plesu.

Exkluzívne otvorenie plesu laureátom Krištáľového krídla

Slávnostné otvorenie 7. ročníka Česko-Slovenského plesu bude ozajstným pohladením pre dušu milovníkov klasickej hudby. Úvodným vystúpením večera totiž bude operná ária v podaní uznávaného slovenského tenora Miroslava Dvorského. Aktuálny laureát prestížneho ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2018 v kategórii Divadlo a audiovizuálne umenie pravidelne vystupuje na tých najprestížnejších operných javiskách sveta, medzi ktoré patria kráľovská opera Covent Garden v Londýne či špičková milánska La Scala.

Miroslav Dvorský Zdroj: Česko-Slovenský ples

Najväčšie legendy i najväčšie hviezdy mladej generácie na jednom pódiu

Česko-Slovenský ples sa môže každoročne popýšiť prvotriednym programom, ktorý sa bohatosťou svojej skladby a žánrovou pestrosťou postará o zábavu všetkých hostí. Nadchádzajúci ročník plesu dnes odhaľuje hlavné hviezdy večera – legendu česko-slovenskej hudobnej scény – speváka Richarda Müllera a zástupkyňu najväčších českých hviezd, legendárnu speváčku Eva Pilarovú, ktorá tento rok oslavuje okrúhle jubileum, úctyhodných 80 rokov. Hviezdnu zostavu umelcov doplnia speváčky Leona Machálková a Emma Drobná a tiež spevák Martin Chodúr, ktorý sa teší veľkej obľube ako u českého, tak i u slovenského publika.

Zdroj: Archív Richard Müller

Rovnako exkluzívny ako mená sólistov večera bude taktiež ich hudobný sprievod na pódiu Smetanovej siene; o ten sa už tradične postará Rozhlasový Big Band Českého rozhlasu so sláčikovou sekciou Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

Bohatým a pestrým programom bude hostí večera sprevádzať šarmantná česko-slovenská moderátorská dvojica v zložení Michala Hergetová a Roman Juraško.

Michala Hergetová Zdroj: Křepelka

Dramaturgia v duchu pocty Milanovi Rastislavovi Štefánikovi

Ako to majú organizátori Česko-Slovenského plesu vo zvyku, dramaturgia podujatia sa opäť ponesie v duchu významných osobností a okamihov v dejinách oboch krajín. V programe nadchádzajúceho ročníka preto bude špeciálne miesto patriť pripomienke 140. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika, ktorý je dodnes považovaný za jednu z najuznávanejších osobností slovenskej a československej histórie.

