Záhadné zranenia víťazky Superstar: Zlomený nos, monokle, rozťaté čelo... Netuší, ako k nim prišla!

U našich susedov, bratov Čechov, prebieha tento týždeň charitatívna akcia Srdiečkové dni, ktorá má pomáhať deťom. Už niekoľkokrát po sebe je účastníčkou aj Sabina Křováková. Nechýbala ani tento rok, avšak pohľad na ňu podsúval hneď niekoľko otázok. Čelo mala totiž na ľavej strane rozťaté a prelepené, nos zlomený a tvár jej zdobili ešte aj monokle. Zaujímavé však je, že samotná speváčka netuší, ako k zraneniam prišla.

Sabina Křováková v roku 2013 porazila Itcha Pčelára a vyhrala Superstar.

„Bola som u známych, išla som spať a potom som sa prebrala v sanitke,“ šokuje svojím vyhlásením víťazka Superstar z roku 2013. Portálu blesk.cz sa zverila, že bola možno námesačná: „Rozsekala som sa o nábytok. Ostatní počuli ranu a hovorili, že krv bola úplne všade.“ Napriek tomu, že Sabina má z krvi fóbiu, podľa známych sa tvárila, že záplavu červenej má na háku.

Hoci jej lekári nariadili režim oddychu, ona neváhala a aj s otrasom mozgu a pomliaždenými perami sa postavila na pódium a spievala. „Pri spievaní to naozaj bolí. Na Srdiečkových dňoch ale vystupujem každý rok, takže som nechcela byť za sraba,“ prezradila blondínka českému Blesku. Čo skutočne stojí za zraneniami speváčky, sa už asi nedozvieme, keď to nevie ani ona sama. Snáď sa však dá čo najskôr opäť do poriadku.

Zdroj: Instagram S.K.