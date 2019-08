Milionárka z väznice opäť slobodná: Kontroverznú Slovenku jej zajačik vymenil... A za poriadne mladšiu!

BRATISLAVA - Ešte pred niekoľkými týždňami bola nekonečne spokojná a na jej profil na sociálnej sieti pribúdalo deň čo deň množstvo zamilovaných fotografií a vrúcnych slov. Vyzeralo to tak., že po prepustení z väzenia začala skutočne nový život a šťastie sa na ňu usmialo, aj čo sa lásky týka. Tak úspešne to však nakoniec nedopadlo - Eva Varholíková Rezešová (42) je opäť slobodná.

To, že Eva je šťastne zadaná, sa riešilo ešte koncom apríla. S mladším športovcom Matejom si vyznávala lásku ako na bežiacom páse, nechýbali spoločné zamilované fotografie či romantické komentáre. Vyzeralo to tak, že dvojica má medzi sebou skutočne silné puto, no po tom, čo sa k sebe začali priznávať verejne, im to veľmi dlho nevydržalo.

Ešte koncom apríla si Eva Varholíková a Matej takto vyznávali lásku prostredníctvom Instagramu. Zdroj: Instagram E.V.

Už začiatkom júna totiž spoločné snímky zmizli zo sveta, jeden druhého dokonca prestali sledovať na Instagrame. Aj z toho bolo zjavné, že koniec neprebehol práve v priateľskom duchu á la zostávame najlepší kamaráti a vzájomne sa podporujeme a rešpektujeme. K rozchodu sa však ani jeden z nich verejne nevyjadril. Onedlho nato ale prišiel zlom.

Varholíkovej ex totiž na svoj profil začal vešať fotografie s inou, mladučkou brunetkou. No a zo záberov začalo byť očividné, že ide o čosi viac. Dnes už je nad slnko jasné, že po dvoch mesiacoch má Evin tmavovlasý zajačik plnohodnotnú náhradu. Volá sa Adrianna, je výrazne mladšia ako jeho predchádzajúca a minimálne momentálne sa zdá, že im to vo vzťahu mimoriadne klape. Nuž, Eve sa na tieto zamilované snímky zrejme ľahko nepozerá....

Evin bývalý priateľ si po rozchode našiel náhradu pomerne rýchlo. Zdroj: Instagram

Po Matejovom boku sa omentálne objavuje brunetka Adrianna. Zdroj: Instagram