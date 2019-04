Varholíková si užíva život na slobode: Zbalila mladšieho muža!

Varholíková sa novinkou pochválila na sociálnej sieti. „Všetko sa perfektne zrovnáva v mojom... našom živote,“ napísala k fotografii, na ktorej pózuje po boku tmavovlasého muža, ktorý by mal byť podľa našich informácií od blondínky podstatne mladší a aktívne sa venuje športovaniu, čo vidno aj na jeho postave.

Eva Varholíková sa pochválila novou známosťou. Zdroj: Instagram E.V.

Vyzerá to tak, že na Evu sa konečne usmialo šťastie a Matej je pre ňu obrovskou oporou. „Tvoj dotyk vyliečil všetku moju bolesť,“ vyjadrila sa k ďalšiemu záberu, kde sa dvojica drží za ruky. Vzťah je ešte zjavne pomerne čerstvý, no keďže si hrdličky ostošesť vymieňajú zamilované komentáre, vyzerá to tak, že im to naozaj klape. Nuž, tak nech im to takto vydrží aj naďalej, keďže blondínke sa doteraz v tejto sfére veľmi nedarilo.