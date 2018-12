Hanbí sa? Eva Varholíková-Rezešová prvýkrát na verejnosti po rokoch v base: To ani nie je ona!

PREŠOV - Koncom leta sa Eva Varholíková-Rezešová po šiestich rokoch dostala na slobodu. Presne 28.08.2018 opustila brány budapeštianskeho väzenia, kde si odpykávala trest za tragickú nehodu, ktorú spôsobila pod vplyvom alkoholu a zomreli pri nej štyria ľudia. Od svojho prepustenia sa blondínka utiahla do súkromia a spoločenským udalostiam sa vyhýbala. Až doteraz!

Počas šiestich rokov sa zmenila na nepoznanie. Kým v minulosti sa rada promenádovala na spoločenských udalostiach a rozdávala jeden sebavedomý úsmev za druhým, trest za usmrtenie štyroch nevinných ľudí ju zmenil na nepoznanie. Strhaná tvár, vychudnutá postava a sklonený zrak. Tak vyzerala Varholíková na súdnych pojednávaniach.

Najnovšie sa blondínka objavila v prešovskom divadle, kde sa mama jej švagrinej Evy Džodlovej lúčila so svojím dlhoročným vedením Detského domova Slon. Na udalosti nemohla, samozrejme, chýbať takmer celá rodina Rezešovcov a výnimkou nebola ani Varholíková. Tá prišla v spoločnosti mamy a dcérky. Celú túto udalosť pozorne zdokumentovala markizácka Smotánka.

Eva prišla v spoločnosti svojej mamy už na prvý pohľad jej kamery neboli vôbec po chuti. Zdroj: TV MARKÍZA

S dcérkou aj mamou sa rýchlo presunula na balkón, kde mali aspoň aké-také súkromie. Zdroj: TV MARKÍZA

Rozžiarenú ženu spred rokov by ste v nej však spoznali len veľmi ťažko. Hoci vizáž aj outfit predviedla na úrovni niekdajšej slávy, jej vystupovanie ani zďaleka nepripomína osobnosť, ktorou bola kedysi. Kamerám aj okolitým pohľadom sa oblúkom vyhýbala a sebavedomie, ktoré z nej zvyklo sršať na všetky strany, zmizlo tiež. Už na prvý pohľad pôsobila skôr pokorne, až by sa mohlo zdať, že sa hanbí. Nuž, zdá sa, že ešte nejaký čas potrvá, kým sa prominentná blondínka z vplyvnej rodiny so svojou minulosťou vyrovná...