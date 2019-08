Rozkošné dievčatko je minulosť: Barborka z markizáckeho Druhého dychu zmenená na nepoznanie!

BRATISLAVA - V roku 2012 spustila televízia Markíza na svojich obrazovkách vysielanie seriálu Druhý dych. V hlavnej úlohe sa predstavil Braňo Deák a jeho dcérku stvárňovala Emma Tarageľová. Vtedy ešte rozkošné dievčatko by ste dnes ťažko spoznali. Poriadne sa zmenila!

Pred rokmi obsadila televízia zo Záhorskej Bystrice do svojho seriálu rozkošné dievčatko Emmu Tarageľovú. Dlhé vlasy, náznak jamiek v líčkach, krásny úsmev a výzor malej princeznej - tak vyzerala v minulosti. V čase vysielania mala 11 rokov, no ďalších sedem ubehlo ako voda a z malej predstaviteľky Barborky je dospeláčka. A nie len taká hocijaká. Tmavovláska sa poriadne zmenila.

Emma Tarageľová pred rokmi hrala Barborku Kráľovú. Zdroj: TV MARKÍZA

Hoci ešte len tento rok dosiahla plnoletosť, z Emmy vyrástla riadna kosť. Úprimný detský úsmev so zubami by ste však na jej fotkách zo sociálnych sietí hľadali len veľmi ťažko. Tarageľová totiž na každom zábere, ako správna sexi kočka, nezabúda našpúliť pery, až to pôsobí neprirodzene.

I keď vďaka seriálu Druhý dych mala celkom slušnú šancu uchytiť sa v herectve, po malej úlohe v Búrlivom víne v roku 2014 sa po nej akoby zľahla zem. Dievča sa zrejme venuje štúdiu a medzi jej koníčky patrí cestovanie. Ktovie, možno o Emme ešte budeme počuť.

Dnes by ste Emmu Tarageľovú zrejme ťažko spoznali. Zdroj: Instagram/Facebook E.T. ​