Dokatovaný Deák na natáčaní Oteckov: Maskérky mali čo robiť... Au, je samá modrina!

BRATISLAVA - Braňo Deák (37) je neodmysliteľnou súčasťou markizáckeho seriálu Oteckovia. Stvárňuje tam právnika Alexa, ktorý sa väčšinu času ukazuje na obrazovkách v obleku. Teraz sa však výnimočne musel vyzliecť do úspornejšieho oblečenia a filmárom tým spôsobil vrásky na čele. Keď sa totiž odhalil, bol doslova samá modrina... Maskérky mali čo robiť, aby to zakryli. Čo, preboha, robil?!

Pri hereckom povolaní je možné naozaj všetko. Braňo Deák s kolegami z Oteckov si odrazu našli v scenári, že sa budú musieť obliecť do baletkovského trikotu a stvárňovať Labutie jazero. Herec, ktorý v seriáli hrá vždy elegantného právnika Alexa, sa tak z obleku musel vyzliecť do úsporného tielka.

To však odhalilo nielen jeho vypracované svaly, ale aj všetko ostatné, čo chcel pred zrakmi divákov schovať... Na natáčanie totiž dorazil celý dokatovaný. Ešte predtým, ako svoje telo vystavil kamerám, si ho teda do parády museli zobrať šikovné maskérky, ktoré všetko poctivo maskovali. A čo sa mu vlastne stalo?

„Ja som sa trochu prestrašil, pretože bol som pred pár dňami na bankovaní a vedel som, že to bude zrazu problém, keďže mám tento trikot a celý chrbát mám dorasovaný od baniek a musela ma Kristínka nalíčiť a teraz mi to musí dávať dole. Naozaj, môžem to predviesť - mám chrbát v takomto stave. Všetko to museli schovať,“ priznal Deák pre web markiza.sk.

Braňo Deákovi museli modriny na chrbte prekrývať mejkapom. Zdroj: TV MARKÍZA

Braňo Deák bol na bankovaní, z čoho mu zostali na chrbte nepekné fľaky. Zdroj: TV MARKÍZA

Čo je to bankovanie?

Ide o stredovekú liečebnú metódu. Banka sa počas terapie priloží k telu, vytvorí podtlak, do nádobky sa vsaje časť kože aj s podkožím, čo spôsobí popraskanie drobných cievok. Červené krvinky preniknú do priestoru, výron krvi a lymfy zvýši cirkuláciu krvi a prívod krvi do okolia. Naše telo zareaguje aktiváciou procesov nielen na mieste nasatia, ale aj v príslušnom orgáne.

Na čo všetko pomáha?

bolesti chrbta, šije, kĺbov či hlavy

pôsobiť sa touto metódou dá na obličky, močový mechúr, žalúdok, slezinu, pečeň či žlčník

banky sa dajú prikladať na brucho, hrudník, podbruško, lakte či kolená

Viac o bankovaní sa dozviete na portáli vyšetrenie.sk»