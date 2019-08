Herec Braňo Deák ako čerstvý otec dcérky: Herečku z nej nechce! Radšej nech...

BRATISLAVA – Momentálne patrí medzi najobľúbenejších hercov na Slovensku, a to najmä vďaka seriálovému hitu Oteckovia. Kým donedávna sa v úlohe otca ocital vždy len vďaka scenáru, od minulého mesiaca túto postavu žije aj v reálnom svete. Braňovi Deákovi (36) manželka porodila dcérku. Hoci je on sám herec, svoju Matildu by v tomto povolaní radšej nevidel.

Braňo Deák prežíva aktuálne najkrajšie obdobie. Manželka Laďka mu pred mesiacom porodila dcérku, ktorej vybrali meno Matilda. Inšpirovať sa nechali slovenskou speváčkou. „Boli sme na koncerte Janky Kirschner a jej dcérka sa volá Matilda. Tá nás naozaj inšpirovala, aby sa aj naša dcéra volala tak. Už v brušku sme ju tak volali a potom sme si to naozaj nechali, až kým sa narodila, a to meno jej naozaj veľmi sedí. Neviem si predstaviť, že by sa volala nejako inak,“ povedal s úsmevom Braňo pre topky.sk.

Braňo Deák sa stal pred mesiacom prvýkrát otcom. S manželkou Laďkou vybrali dcérke meno Matilda. Zdroj: Instagram B.D.

I keď si rolu otca vyskúšal už niekoľkokrát v rôznych seriáloch, v skutočnom živote je to pre neho nová úloha. No z narodenia dcérky sa neskutočne teší, čo nám potvrdil aj na Dni otvorených dverí v Markíze: „Úžasný pocit, Matilda má tri týždne a užívam si to najviac, ako sa dá. Som šťastný, že mám krásnu dcérku.“

Užíva si aj starostlivosť o dcérku, na ktorej sa spolupodieľa s manželkou. Predsa len však, mnohí muži sa bábätko boja chytiť, prebaliť, okúpať, aby mu nebodaj neublížili, aby im nespadlo. Je toto prípad aj sympatického čerstvého otecka? „Ja som sa tieto veci v podstate učil priebežne, lebo som už hral v rôznych seriáloch otca, kde som mal aj malé dieťa. Najnovšie to bolo v seriáli Oteckovia, kde sa mi taktiež má narodiť vlastne dcéra a tam som sa hral v jednej scéne s bábikou. Dokonca som bábiku aj prebaľoval, takže tam boli moje prvé zážitky prebaľovacie a toto som aplikoval potom aj do svojho života. Prebaľujem, nebojím sa chytiť svoju dcéru,“ prezradil nám rodák z Bratislavy.

Braňo Deák sa na úlohu otca pripravoval aj v seriáli Oteckovia, kde prebaľoval bábiku. Zdroj: Vlado Benko

Hoci si to vyskúšal na bábike, skutočné dieťa z mäsa a kostí je oproti nej rozdiel. „Samozrejme, je to rozdiel, ale to živé dieťa akonáhle sa dáva pozor na tú hlavičku, tak všetko je v pohode, telíčko je ako z gumy,“ smeje sa Braňo, ktorý nemá absolútne žiaden problém postarať sa svoj poklad.

Mnohí rodičia chcú mať z potomkov svojich nasledovníkov. Preto nás zaujímalo, či aj Braňo vidí svoju dcérku ako herečku, alebo jej nechá pri výbere povolania voľnú ruku. „Budem ju určite brávať do divadla, možno aj na natáčanie občas, ak žena bude chcieť ísť niekde a nebudeme mať nejakú pestúnku, svokra bude na chate, moja mama bude niekde tiež preč, tak určite si ju zoberiem so sebou do práce. Ale nebudem ju viesť k herectvu, to určite nie. Viem, aké to je pre herečky a dúfam, že sa správne rozhodne,“ vyjadril sa pre nás usmievavý fešák.

Napriek tomu, osud je nevyspytateľný a Matilda si možno zvolí práve cestu herectva. „Ak sa rozhodne sama, tak samozrejme ju odhovárať nebudem. Možno by som bol radšej, aby sa vzdelávala. Nech sa učí jazyky a potom, možno neskôr vysoká škola, ale to je ešte ďaleko,“ zasníval sa herec o budúcnosti svojej dcérky, ktorú by v pozícii herečky radšej nevidel. Zatiaľ je to však v nedohľadne a možno ho Matilda prekvapí a vyberie si povolanie, ktoré by nik nečakal.