Náhla zmena imidžu mladého herca (18) z Oteckov: TOTO mu pridalo niekoľko rokov!

BRATISLAVA - To je ale zmena! Herec Oliver Oswald, ktorý momentálne hviezdi v markizáckom seriáli Oteckovia, poriadne šokoval svojich fanúšikov. A to svojou najnovšou fotkou. Jeho tvár totiž nadobudla úplne iný vzhľad!

Na to, že svoj imidž často menia hlavne ženy, sme si už zvykli. Nová farba vlasov či strih veľakrát dokážu pridať či ubrať pár kíl, alebo omladiť. Ak však ide o muža, zmena výzoru vie niekedy poriadne prekvapiť. To je aj prípad Olivera Oswalda, ktorý sa rozhodol vziať to skutočne zostra. Tvár len osemnásťročného herca tak "zdobí" brada, akú by mu mohol závidieť nejeden urastený chlap.

Zdroj: Instagram O.O.

Nový imidž okamžite Oliverovi pridal dobrých 15 rokov a na ulici by ste snáď ani nepostrehli, že okolo vás práve prešla hviezda z televíznych seriálov. Taktiež reakcie na jeho Instagrame sa rôznia. Kým jedni chcú, aby sa urýchlene oholil, iným sa zmena páči a herca chvália, že konečne zmužnel.

Zdroj: Instagram O.O.

Oliver sa však rozhodovať nemusí. Nejde totiž o skutočnú bradu ani o prácu šikovnej maskérky. O zmenu sa postaral jeho mobil. „Je to aplikácia, čo mi poslal kamarát," prezradil nám Oliver, čím asi upokojí značnú časť svojich obdivovateliek. Vie si ale predstaviť, že by si podobný "skvost" nechal narásť aj v skutočnosti? „Do budúcna by som určite chcel bradu, lenže mne brada moc extra nerastie," priznal mladučký herec. Uvidíme, čím prekvapí nabudúce.