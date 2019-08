Fíha, to je ale parádna zmena: Evelyn, veď už je z teba len polovička!

Evelyn je žena typu krv a mlieko. Za svoje krivky sa nikdy nehanbila, práve naopak, nosila ich s hrdosťou a bola so sebou spokojná. Avšak, predsa len sa pred časom rozhodla, že je čas na zmenu. Najskôr si to namierila do fitnescentra a neskôr sa jej zdravší životný štýl zapáčil natoľko, že prehodnotila aj to, čo vloží počas dňa do úst. A veru, vyplatilo sa. Onedlho sa Evelyn začala doslova meniť svojim fanúšikom pred očami.

Zdroj: Jan Zemiar

Zdroj: Instagram E.K.

Prvé veľké zmeny boli na moderátorke viditeľné už začiatkom uplynulej jari. Blondínka dokonca priznala, že kvôli postave musela pod nôž. Dala si totiž chirurgicky zmenšiť prsia, ktoré jej spôsobovali zdravotné problémy. Keď sa začiatkom júla objavila na prehliadke módnej kolekcie pre tehotné ženy, opäť prítomným vyrazila dych výrazne schudnutými krivkami a v ružovom saku patrila k hlavným hviezdam podujatia.

Zdroj: Jan Zemiar

Zdá sa však, že moderátorka sa ani tu nezastavila a stále sa túži posunúť ešte ďalej. „Mala som chuť na zmenu - a hovorím si, čo, prerobím byt? Ale do toho sa mi stále nechce, tak som si povedala, že to trošku vyhrotím,” zdôverila sa Evelyn na svojom instagramovom profile a pre vysvetlenie pridala aj koláž dvoch fotografií. A tie hovoria za všetko.

Zmena Evelyniných kriviek je šokujúca. Z moderátorky dnes zostala doslova len polovica. A aj ona sama sa z tvrdo vydretej postavičky úprimne teší. „Nechcela som to ani nejako špeciálne riešiť, ani úplne zdieľať, lebo nie som ešte v cieli, ale som na seba aj tak pyšná!"

Zdroj: Instagram E.K.

Aký je presný cieľ, ktorý si kráska pre seba vytýčila, síce neprezradila, no pri rýchlosti, akou sa kíl zbavuje, sa to pravdepodobne dozvieme čo nevidieť.