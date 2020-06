Marta Jandová zúri: Znovu jej rozflákali auto, vinník ušiel... Je to srab!

Jandovcom akosi šťastie teraz nepraje. Len pred pár dňami mal hlavu v smútku Petr Janda, ktorému prívalové dažde vytopili penzión. Ubytovanie, ktoré prevádzkuje spoločne v manželkou, sa stalo obeťou vody, a tak musel spevák kapely Olympic riešiť vzniknuté problémy a kvôli tomu odišiel aj z turnaja VIP tenis cup. Škoda na majetku vyjde rockera na viac ako milión českých korún.

Teraz sa smola nalepila na jeho dcéru Martu Jandovú, ktorej niekto nabúral auto a zadok tátoša je rozflákaný. Nestalo sa jej to pritom po prvý raz. Druhýkrát v priebehu krátkeho obdobia je jej auto nechcene pokrčené. A čo sa týka vinníka, tak ten sa ani neunúval to nejako riešiť, ale ušiel. „Tak teda veľmi ďakujem za „skrášlenie” auta. Už druhý raz za 4 mesiace. Niekto do mňa nabúra a radšej ujde. SRAB! Ale áno, hlavne, že sme všetci zdraví,” napísala porotkyňa talentovej šou k videu so škodou na aute.