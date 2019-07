Barbora Švidraňová opäť prekvapuje: Radikálna zmena imidžu!

Rodáčka zo Žiliny sa zapísala do pamäti televíznych divákov najmä vďaka záporným úlohám a ohnivým vlasom. Zaškatuľkovali ju tak ako ryšavku a všetkých prekvapila, keď odrazu presedlala na v jej prípade celkom nenápadný odtieň hnedej farby. Len nedávno sa jej fanúšikovia potešili, že sa vracia k ohnivej hrive, no napokon to bola len parochňa kvôli videoklipu.

Vo videoklipe Tu a teraz mala Barbora Švidraňová špeciálnu parochňu. Zdroj: Marco Procházka

„Bohužiaľ si zatiaľ nemôžem dovoliť si vlasy naspäť odfarbiť na ryšavo kvôli novému pripravovanému seriálu, ktorý čoskoro začnem točiť, takže som zvolila takúto možnosť, aby som trochu odlíšila môj herecký a spevácky vizuál," vyjadrila sa koncom júna Barbora.

Prekvapivé odhalenie o vlasoch Barbory Švidraňovej: Veď tie nie sú jej!

Fanúšikovia sa tak z jej zmeny netešili dlho. Až doteraz. Len včera pridala speváčka na Instagram zábery z kaderníctva, kde opäť podstúpila zmenu imidžu. „Farbu sme doladili podľa vína,” napísala k fotke Švidraňová, z ktorej sa razom stala ohnivá dračica. A musíme uznať, že jej to mimoriadne pristane!

Barbora Švidraňová sa opäť vrátila k ohnivým vlasom. Zdroj: Instagram B.Š.